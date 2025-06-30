Macron, İran\'daki Fransızların Serbest Bırakılmasını İstedi

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'da tutuklu bulunan 2 Fransız vatandaşının serbest bırakılmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Macron, "Bugün İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüm. Görüşmede tutuklu yurttaşlarımız Cecile Kohler ve Jacques Paris'in tutukluluklarına son verilmesi, İran'da herhangi bir tehdide tabi kalmaması gereken vatandaşlarımız ve tesislerimizin korunması, bölgede barışın sağlanması için gerçekleştirilen ateşkese sadık kalınması, balistik ve nükleer füzelere ilişkin sorunların tartışılmaya devam edilmesi için masaya dönülmesi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) desteklenmesi ve tam şeffaflığın sağlanması için Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (IAEA) İran'daki çalışmalarına hızla yeniden başlamasına ilişkin mesajlar verdim. Önümüzdeki günlerde bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.