Macron, Türkiye'yi hedef aldı: Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister? - Son Dakika
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Macron, Türkiye'yi hedef aldı: Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?

02.09.2022 08:17
Macron, Türkiye'yi hedef aldı: Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile diyalog konusunda yaptığı açıklamada Türkiye'yi hedef aldı. Macron, "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" ifadelerine yer verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Fransız büyükelçilerin toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya saldırısının ardından barış sağlanabilmesi adına Rusya ile diyaloğun gerekliliğine işaret etti. Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırılarına başlamasından sonra birkaç kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon konuşması yapan Macron, diyalog konusundaki görüşlerini açıklarken "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" ifadesini kullandı.

"UZUN BİR SAVAŞA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Macron, kendilerini güçsüz bırakacak "yanlış ahlaka" teslim olmamaları gerektiğini de ifade ederek, "Bir diplomatın işi özellikle anlaşamadığımız kişiler başta olmak üzere herkesle konuşmaktır. Müttefiklerimizle koordinasyon içinde konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

Dünya güçlerinin "müzakere edilmiş bir barışa" hazırlanması gerektiğini dile getiren Macron, bunun zamanlamasının ve şartlarının Ukrayna'ya bağlı olduğunu vurguladı. Macron, "Uzun bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Gerginliğin tırmanmasından kaçınmalı ve barışı hazırlamalıyız" diye konuştu.

YORUMLAR
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Macron, Putin ile diyaloğunu savunurken Türkiye'ye dikkati çekti Açıklaması Macron, Putin ile diyaloğunu savunurken Türkiye'ye dikkati çekti Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AİHM ile ilgili yapılan değerlendirmeler konusunda açık ve net söylüyorum; AİHM kararlarından adil değildir, siyasidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AİHM ile ilgili yapılan değerlendirmeler konusunda açık ve net söylüyorum; AİHM kararlarından adil değildir, siyasidir.
Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Türkiye, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macron, Türkiye'yi hedef aldı: Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister? - Son Dakika

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