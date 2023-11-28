 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malavi'den İsrail'e 5 bin işçi gönderilecek - Son Dakika

Malavi'den İsrail'e 5 bin işçi gönderilecek

Yabancı işçilerin ülkeyi terk etmesi sonrası yurt dışından iş gücü kaybını karşılamaya çalışan İsrail'e, Malavi'den 5 bin kişinin gideceği belirtildi. Malavi Maliye Bakanı Smplex Chithyola, gelecek 5 yıl içerisinde 15 bin işçiyi İsrail'e göndermeyi planladıklarını açıkladı. İsrail'e geçen hafta 221 genci gönderen Malavi hükümeti, güvenlik endişeleri ve gizli anlaşma iddialarıyla eleştirilmişti.

Malavi\'den İsrail\'e 5 bin işçi gönderilecek
28.11.2023 - 16:33,  Güncelleme: 16:37
Abone Ol

Yabancı işçilerin ülkeyi terk etmesi sonrası yurt dışından iş gücü kaybını karşılamaya çalışan İsrail'e, Malavi'den 5 bin kişi gidiyor.

Malawi24'ün haberine göre, Maliye Bakanı Smplex Chithyola, mecliste yaptığı açıklamada yaklaşık 5 bin genci İsrail'e göndermeyi hedeflediklerini söyledi. Chithyola, gelecek 5 yıl içerisinde de döviz kazanmaları için yurt dışına 15 bin işçi göndermeyi planladıklarını belirtti.

MUHALİFLER TARAFINDAN ELEŞTİRİLMİŞTİ

İsrail'e geçen hafta 221 genci gönderen Malavi hükümeti, muhalifler tarafından İsrail'in güvenli olmadığı ve gizli anlaşmalar yaptığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Malavi Çalışma Bakanlığı, işçilerin İsrail'de güvenli kabul edilen yerlerde ve sadece tarım alanlarında çalışacağını belirtmişti. Bakanlık ayrıca çalışanların İsrail'deki yaşam maliyetlerinin karşılanacağına ve maaşlarının bir kısmının ülkedeki döviz varlığının güçlendirilmesi için Malavi'deki banka hesaplarına gönderileceğine işaret etmişti.

Kaçan işçilerin yerini Malavililer dolduracak! 5 bin genci İsrail'e yolluyorlar
İsrail 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ni bombalıyor

BİNLERCE TAYLANDLI İŞÇİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İsrail ile Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların baş göstermesi sonrası binlerce Taylandlı işçi İsrail'den tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Malavi, İsrail, İsrail, Tarım, Güvenlik, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Malavi'den İsrail'e 5 bin işçi gönderilecek - Son Dakika


19:22
Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Takımın yıldızı haftalarca yok Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Takımın yıldızı haftalarca yok
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
18:05
İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
17:34
Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük alarmı! Kimse ne olduğunu anlamadı Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük alarmı! Kimse ne olduğunu anlamadı
17:15
Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sami Uğurlu'yu getirdi Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sami Uğurlu'yu getirdi
17:09
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 907 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 907 bin liraya yükseldi
17:07
Mardin'de hırsızlık şüphelisi ev sahibinin yardımıyla içeri girdi Mardin'de hırsızlık şüphelisi ev sahibinin yardımıyla içeri girdi
17:01
Resmi açıklama yaptılar! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Süper Kupa sözleri Resmi açıklama yaptılar! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Süper Kupa sözleri

Son Dakika
19:22 Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Takımın yıldızı haftalarca yok
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
18:05 İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
17:58 Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan şehit ailesine ziyaret
17:34 Türkiye'nin turizm cennetinde beyaz köpük alarmı! Kimse ne olduğunu anlamadı
17:15 Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sami Uğurlu'yu getirdi
17:09 Siirt Üniversitesi Filistin'e destek açıklaması yaptı
17:09 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 907 bin liraya yükseldi
17:07 Mardin'de hırsızlık şüphelisi ev sahibinin yardımıyla içeri girdi
16:48 Kocaeli'de baba ve oğlu 1 gün arayla yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2023 19:45:19. #1.13#
SON DAKİKA: Malavi'den İsrail'e 5 bin işçi gönderilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement