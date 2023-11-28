Malavi\'den İsrail\'e 5 bin işçi gönderilecek

Yabancı işçilerin ülkeyi terk etmesi sonrası yurt dışından iş gücü kaybını karşılamaya çalışan İsrail'e, Malavi'den 5 bin kişi gidiyor.

Malawi24'ün haberine göre, Maliye Bakanı Smplex Chithyola, mecliste yaptığı açıklamada yaklaşık 5 bin genci İsrail'e göndermeyi hedeflediklerini söyledi. Chithyola, gelecek 5 yıl içerisinde de döviz kazanmaları için yurt dışına 15 bin işçi göndermeyi planladıklarını belirtti.

MUHALİFLER TARAFINDAN ELEŞTİRİLMİŞTİ

İsrail'e geçen hafta 221 genci gönderen Malavi hükümeti, muhalifler tarafından İsrail'in güvenli olmadığı ve gizli anlaşmalar yaptığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Malavi Çalışma Bakanlığı, işçilerin İsrail'de güvenli kabul edilen yerlerde ve sadece tarım alanlarında çalışacağını belirtmişti. Bakanlık ayrıca çalışanların İsrail'deki yaşam maliyetlerinin karşılanacağına ve maaşlarının bir kısmının ülkedeki döviz varlığının güçlendirilmesi için Malavi'deki banka hesaplarına gönderileceğine işaret etmişti.

İsrail 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ni bombalıyor

BİNLERCE TAYLANDLI İŞÇİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İsrail ile Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların baş göstermesi sonrası binlerce Taylandlı işçi İsrail'den tahliye edilmişti.