Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin gelecek ay Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı. Abela bu kararın ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bir ülke daha Filistin devletini tanımaya hazırlanıyor. Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin gelecek ay Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

MALTA BAŞBAKANI: AHLAKİ BİR SORUMLULUK

Abela, Malta'nın Birleşmiş Milletler'in (BM) 17-20 Haziran tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili iki devletli çözüm hakkında düzenleyeceği üst düzey konferansın ardından Filistin devletini tanıma kararını resmiyete dökeceğini ifade etti. Abela, söz konusu adımı "ahlaki bir sorumluluk" olarak nitelendirdi.

148 ÜLKE TARAFINDAN DEVLET OLARAK TANINIYOR

Filistin, Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 148'i tarafından devlet olarak tanınıyor.