Meksika ve ABD Liderlerinden Göç Stratejisi Üzerine Görüşme

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MEKSİKA Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin göç stratejisini görüştüklerini ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin göç stratejisini değerlendirdiklerini belirtti. Sheinbaum görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdim. Meksika'nın göç olgusuna ilişkin stratejisini ele aldık. Göçmenler ve karavanlar sınıra ulaşmadan önce onlarla ilgilenildiğini belirttim. Ayrıca egemenliğimiz çerçevesinde güvenlik konularında iş birliğini güçlendirmeyi ve fentanil tüketimini önlemek için ülkede yürüttüğümüz kampanyayı ele aldık" dedi.

Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, görevi devraldıktan sonra ABD'nin üç ticaret ortağı Meksika, Kanada ve Çin'e ilave gümrük vergisi getireceğini kaydetti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'ın kararına tepki göstererek bunun iki ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini vurguladı.