Meksika ve ABD Liderlerinden Göç Stratejisi Üzerine Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Meksika ve ABD Liderlerinden Göç Stratejisi Üzerine Görüşme

Meksika ve ABD Liderlerinden Göç Stratejisi Üzerine Görüşme

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde göç stratejisi ve güvenlik konularını ele aldı. Trump'ın ilave gümrük vergisi konusunda Meksika'nın ekonomik etkilerini değerlendirdi.

28.11.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEKSİKA Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin göç stratejisini görüştüklerini ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin göç stratejisini değerlendirdiklerini belirtti. Sheinbaum görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdim. Meksika'nın göç olgusuna ilişkin stratejisini ele aldık. Göçmenler ve karavanlar sınıra ulaşmadan önce onlarla ilgilenildiğini belirttim. Ayrıca egemenliğimiz çerçevesinde güvenlik konularında iş birliğini güçlendirmeyi ve fentanil tüketimini önlemek için ülkede yürüttüğümüz kampanyayı ele aldık" dedi.

Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, görevi devraldıktan sonra ABD'nin üç ticaret ortağı Meksika, Kanada ve Çin'e ilave gümrük vergisi getireceğini kaydetti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'ın kararına tepki göstererek bunun iki ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika ve ABD Liderlerinden Göç Stratejisi Üzerine Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
06:51 Türkiye’yi sarsan ’’sahte dolar’’ skandalı büyüyor Türkiye'yi sarsan ''sahte dolar'' skandalı büyüyor
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:36 Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
14:31 Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var
14:30 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı
14:24 Sosyal medyanın ’’cesur’’ ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap Sosyal medyanın ''cesur'' ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap
14:10 Erdoğan Bayraktar’dan kentsel dönüşüm çağrısı Erdoğan Bayraktar'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 10:11:31. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika ve ABD Liderlerinden Göç Stratejisi Üzerine Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.