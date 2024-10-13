Mikati: İsrail Uluslararası Meşruiyeti İhlal Ediyor

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LÜBNAN Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in uluslararası meşruiyete ve ilgili kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçtiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi talebine tepki gösterdi. Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e UNIFIL'i çatışma bölgelerinden çekme çağrısına değinen Mikati, "İsrail, uluslararası meşruiyete ve uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti" dedi.

Lübnan'ın, UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadığını ve 1701 sayılı karara bağlı olduğunu belirten Mikati, uluslararası topluma, İsrail'in Lübnan'a ve uluslararası meşruiyete yönelik saldırganlığını durdurmak için 'sağlam bir duruş' sergileme çağrısı yaptı.