Artık Mısır'a gidecek olan Türk vatandaşlar vizeyi sınır kapısından alacak - Son Dakika
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Artık Mısır'a gidecek olan Türk vatandaşlar vizeyi sınır kapısından alacak

02.05.2023 15:44
Artık Mısır'a gidecek olan Türk vatandaşlar vizeyi sınır kapısından alacak

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a seyahat edecek vatandaşların artık sınır kapılarında vize alabileceklerini duyurdu. Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ise bu durumun 10 yıldan sonra bir ilk olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak Mısır'a gidecek Türk vatandaşlarının Mısır sınır kapılarından vize alabileceklerini resmen duyurdu.

"MISIR SINIR KAPILARINDAN VİZELERİNİ ALABİLECEKLER"

Bakanlık'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi;"Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun."

TURİST KAFİLESİ 19 NİSAN'DA KAHİRE'YE ULAŞACAK

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ise 16 Nisan'da yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Türk vatandaşlarının Mısır'a girişlerinde sağlanan vize kolaylığından sonra, Charter uçakla gelecek turist kafilesinin 19 Nisan'da İzmir'den Kahire'ye ulaşması bekleniyor. Bu 10 yıldan sonra bir ilk" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (2)
  • Eren Aydın: Semtten memlekete gidemiyorum kardeşim ne mısırı türkiye yüzyılı bizi bu hale getirdi yüzyılımız olmasa ne olcak allah bilir Cevap Yaz 55 19 Yayından Kaldır
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Dışişleri Bakanlığı, Kahire, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Artık Mısır'a gidecek olan Türk vatandaşlar vizeyi sınır kapısından alacak - Son Dakika


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