Münih'te Araç Kalabalığa Daldı

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(MÜNİH) - Almanya'nın güneyindeki Münih kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı, polis en az 20 kişinin yaralandığını ve iki kişinin ağır yaralı olduğunu bildirdi. Olayın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski gibi üst düzey katılımcıları ağırlaması beklenen Münih Güvenlik Konferansı'ndan bir gün önce gerçekleşmesi terör şüphesini artırdı. Bild gazetesi, polislerin Mini Cooper sürücüsünün kalabalığa kasıtlı olarak dalıp dalmadığını henüz belirlemediğini kaydetti.

Almanya'nın güneyindeki Münih kentinde bir araç Verdi işçi sendikasının düzenlediği bir eylemle bağlantılı bir gösteriye katılan insanların arasına daldı. Münih polisi en az 20 kişinin yaralandığını ve ikisinin ağır yaralı olduğunu ifade etti. Polis tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, sürücüyü gözaltına aldıklarını ve daha fazla tehdit oluşturduğunu düşünmediklerini bildirdi. Almanya merkezli Bild gazetesi, aracın bir Mini Cooper olduğunu, polislerin Mini Cooper sürücüsünün kalabalığa kasıtlı olarak dalıp dalmadığını henüz belirlemediğini kaydetti.

Verdi sendikasi, olayla ilgili herhangi bir bilgileri olmadığını açıkladı. Yerel medya muhabirlerinin olay yerinden yaptığı aktarımlarda "Bir kişi sokakta yatıyor ve genç bir adam polis tarafından alındı. İnsanlar yere oturmuş, ağlıyor ve titriyor" ifadelerine yer verildi.

Münih Güvenlik Konferansı'ndan bir gün önce gerçekleşti

Olayın, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski gibi üst düzey katılımcıları ağırlaması beklenen Münih Güvenlik Konferansı'ndan bir gün önce gerçekleşmesi dikkati çekti. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak üst düzey yetkililerin bugün geç saatlerde Münih'e varması bekleniyor. Şehirde bu yüzden yüksek düzeyli güvenlik önlemleri alındığı belirtiliyor.

Almanya'da, gelecek hafta yapılacak federal seçimlerden kısa bir süre önce gerçekleşen olay aynı zamanda Münih Güvenlik Konferansının yapılacağı salondan yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta meydana geldi.