Münih'te Çocuklar için Sirk Ateşi

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Kayseri Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Sirk Ateşi" adlı çocuk oyun, Almanya'nın Münih kentinde, minik tiyatroseverlerle buluştu.

Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun çocuk oyunu Sirk Ateşi, Almanya'nın Münih kentinde sahnelendi. Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere üç dilde sahnelenen oyun, farklı kültürlerden çocuklardan büyük ilgi gördü.

Kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi haline gelen Kultur im Trafo salonunda seyirciyle buluşan oyun, minik izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı.

Christiane Annemaria Edith Anlhelm'in hem yazıp hem de yönettiği, yurt dışında ilk kez Münihte sahnelenen "Sirk Ateşi" adlı oyun, renkli dekorları, ilgi çekici karakterleri ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çekti.

Oyunu izleyen Münih Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Emre Keleş, "Oyunun çocuklarımız tarafından beğeniyle izlenmesi bizleri çok mutlu etti. Sanatçılarımız Oğulcan Okan Tural, Rabia Tutal, Yaren Saatçi ve Oğuzhan Dağlar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Keleş, Türk toplumunun kültürel bağlarının pekiştirilmesi, çocuklara erken yaşta sanat sevgisinin kazandırılması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.

Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü ve Sanat Yönetmeni Kıymet Betül Gökçer de, oyuna ve oyunculara gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, oyunu izleyen herkese teşekkür etti.