Musk'tan Tasarıya Sert Tepki - Son Dakika
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Dünya

Musk'tan Tasarıya Sert Tepki

04.06.2025 14:40
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Elon Musk, Kongre'nin harcama tasarısını 'iğrenç bir rezillik' olarak nitelendirerek eleştirdi.

(ANKARA)- Tesla CEO'su Elon Musk, geçen hafta ABD hükümetindeki görevinden ayrılmasının ardından Kongre'nin önerdiği harcama ve vergi yasa tasarısına sert sözlerle yüklendi. Musk, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tasarı için "İğrenç bir rezillik" ifadesini kullandı. Beyaz Saray, Musk'ın eleştirilerine yanıt verdi.

"Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, çılgınca ve çıkar ilişkileriyle dolu Kongre harcama tasarısı tam anlamıyla iğrenç bir rezillik" ifadelerini kullanan Musk, tasarıya destek veren Kongre üyelerini de "Bu tasarıya oy verenler, utanmalı. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" sözleriyle hedef aldı.

Musk başka bir paylaşımında da yasa tasarısının ABD bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracağını ve Amerikan halkını taşınamaz düzeyde bir borç yükü altına sokacağını  "Kongre, Amerika'yı iflasa sürüklüyor" sözleriyle savundu.

Beyaz Saray'dan Musk'a yanıt

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Musk'ın eleştirilerine "Başkan (Donald Trump), Elon Musk'ın bu yasa hakkındaki görüşlerini zaten biliyor. Bu, Başkan'ın fikrini değiştirmez. Bu, büyük, güzel bir yasa tasarısı ve Başkan ona bağlı kalmaya devam ediyor" sözleriyle yanıt verdi.

Musk, geçen hafta Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) özel devlet görevlisi pozisyonunun süresi sona erdiği için görevinden ayrıldığını açıklamıştı. ABD merkezli CBS'e verdiği röportajda, harcama paketinin maliyetleri azaltma çabalarını "boşa çıkardığını" söyleyerek hayal kırıklığını dile getirmişti.

Kaynak: ANKA

Beyaz Saray, Elon Musk, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Dünya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Dünya Musk'tan Tasarıya Sert Tepki - Son Dakika

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