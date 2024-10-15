Narin Güran Soruşturmasında Son Durum

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Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni bir dere yatağında bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran’la soruşturma kapsamındaki teknik çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özellikle daraltılmış bazı çakışmalarıyla ilgili bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere ulaşıldığını söyledi.

Tunç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son değerlendirmeleri yaptığını ve iddianamenin hazırlık sürecinin de başladığını belirtti.

Narin Güran soruşturmasındaki son durumu inceledik.

Yaklaşık 250 kişinin ifadesi alındı

Soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 250 kişinin ifadesi alındı.

Şüphelilerin bir bölümü tutuklu bir bölümü ise adli kontrol ile tutuksuz durumda.

Aralarında Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcaları Salim Güran ile Fuat Güran, kuzenleri Muhammet Kaya ile Birsen Güran, yengeleri Maşallah Güran ile Hediye Güran’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklu bulunuyor.

'Baz çakışmalarıyla verilere ulaşıldı'

Bakan Tunç, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, HTS (Arama trafiği kayıtları) kayıtlarının tespit edildiğini ve daraltılmış baz çakışması dedikleri bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere ulaşıldığını söyledi.

Teknik olarak, baz istasyonu kayıtları incelenerek kişilerin o anki yerleri veya önceden bulundukları yerler yaklaşık olarak tespit edilebiliyor.

Özellikle birkaç kişinin belli bir zaman diliminde belirli bir yerde buluşup buluşmadıklarının tespit edilmesi açısından baz istasyonu kayıtları önemli görülüyor.

Baz istasyonlarının haritası yapılarak; konum, hız, zaman ve sinyal çakışmaları ortaya çıkarılabiliyor.

Tunç, “Burada özellikle daraltılmış baz çakışmalarında; kimin, hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın, teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı” diye konuştu.

Bakan, “Oda oda herkesin nerede olduğu o baz kayıtlarında belli” dedi.

Kamera görüntüleriyle ilgili inceleme yapıldı

Soruşturma açısından kritik olan kamera görüntülerinin TÜBİTAK’ta değerlendirilmesi de yapıldı.

Adalet Bakanı Tunç son açıklamasında bu konuda şunları ekledi:

“Narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takan insanlar oldu. Bu kameralara giren, o görüntülerde toplanıp dağılan ve o konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemeleri yapıldı.”

Diyarbakır Barosu davaya müdahil oldu

Diyarbakır Barosu’nun davaya müşteki (şikayetçi) olarak sıfatıyla eklenme talebi de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.

Baro bu başvuruyu, “aile bireylerinin şüpheli konumunda bulunması, toplumda infial yaratan yaşam hak temelli yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, faillerin cezalandırılması, adalet sistemi içerisinde çocukların haklarının korunması” gerekçeleriyle yapmıştı.

Kararın ardından Baro tarafından yapılan açıklamada, “soruşturmayı artık müşteki sıfatıyla takip edecekleri, Narin Güran’ın fail veya faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelelerini sürdürecekleri” belirtildi.

Adli Tıp Kurumu raporlarında hangi sonuçlara ulaşıldı?

Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada son haftalarda iki önemli Adli Tıp Kurumu raporu tamamlanmış durumda.

Bunlardan biri, Güran’ın ölümüne ilişkin rapor.

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın “ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı” olarak öldüğünü belirledi.

Rapora göre, “mevcut verilerle Güran’ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı konusunda değerlendirme yapılamadı”.

Ölüm ise 21 Ağustos tarihinde meydana geldi.

Raporda, “Güran’ın sol diz altında bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından gerçekleştirildiği “belirtildi.

Diğer rapor ise Narin Güran'ın ağabeyinin kolundaki ısırığa ilişkindi.

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığın “(annesi) Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu hususunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığının" oy birliği ile mütalaa edildiğini belirtti.

Güran’a ait kıkırdak ve doku örnekleri mezarına kondu

Öte yandan, Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından geçen günlerde Diyarbakır'a gönderildi.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından ağabey Baran Güran'a teslim edilen kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu.

BBC Türkçe’nin yereldeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre Tavşantepe köyündeki güvenlik güçlerinin yoğunluğu ise son günlerde azaldı.

'İddianame hazırlanıyor'

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 11 Ekim’de yaptığı açıklamada “adli süreçle ilgili çok aceleci davranmama” çağrısı yaptı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bir başsavcı vekili ve dört tane savcımızın çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, jandarmamızın ve emniyet güçlerimizin destek verdiği bir adli süreç devam ediyor.

“Bu adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un 14 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre ise iddianame hazırlık süreci başladı.

Soruşturmanın gizli olduğunu vurgulayan Tunç, iddianam süreci ile ilgili şunları söyledi:

“İfadelerden yola çıkarak, televizyon ekranlarında özellikle o ifadeler yorumlanırken, dosya ile ilgisi olmayan bir takım tahminler de yürütülüyor ancak iddianame ortaya çıktığında kamuoyui toplum şunu görecek. Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek ve tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz bu bir iddianame olacak.

“Soruşturma sonrasında toplanan deliller ışığında ortaya koyulan bir iddianame. Neticede buna yargı karar verecek. Dava açıldıktan sonra o delilleri değerlendirecek olan, o teknik verileri tekrar analiz edecek olan, gerekirse tekrar bilirkişi incelemesi yapacak olan elbette ki yargı. Yargı süreci de uzamadan tamamlanacaktır.”