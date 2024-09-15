NATO Askeri Komite Toplantısı Prag\'da

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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında üye ülkelerin iştirakiyle Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı.

NATO Askeri Komite Toplantısına katılmak için Çekya'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro López Calderon, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ve Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile ikili görüşme gerçekleştirdi.