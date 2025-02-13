NATO'dan Trump-Putin Görüşmesine Açıklama

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(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de bugün yapılan NATO Konseyi toplantısı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Rutte, "Bu görüşme, başarılı bir telefon görüşmesi izlenimi verdi. Hepimiz Ukrayna'da barış istiyoruz" dedi.

Brüksel'de bugün savunma bakanları düzeyinde gerçekleşen NATO Konseyi toplantısının öncesinde konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın Rusya ve Ukrayna arasında başlayacak olası müzakerelerde en iyi pozisyonda olması gerektiğini söyledi. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin "Dün açıkçası çok şey oldu. Bugün ve gelecek günlerde, haftalarda tartışılacak bir konu olacak" dedi. Rutte, "Bu görüşme başarılı bir telefon görüşmesi izlenimi verdi. Hepimiz Ukrayna'da barış istiyoruz... Barışın kalıcı ve sürdürülebilir olması da önemlidir. Gelecekte Putin'in Ukrayna'dan bir mil kare daha ele geçirmeye çalışmasını istemiyoruz" dedi.

Trump ve Putin, dün akşam gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesini ele aldı. İki lider, ikili temasları sürdürme ve yüz yüze bir toplantı düzenleme konusunda mutabakata vardı.