NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez - Son Dakika
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Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez

NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa\'nın güvenliği düşünülemez

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Varşova Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen bir panelde konuştu. Rutte, ABD, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda olmadan Avrupa'nın güvenliğini düşünmenin imkansız olduğunu belirtti.

26.03.2025 22:58
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "ABD, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda olmadan Avrupa'nın güvenliğini düşünmek imkansız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Donald Tusk ile yaptığı görüşmenin ardından Varşova Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen bir panele katıldı.

Rutte, "Biliyorum, son aylarda işler çok hızlı değişti. Birçoğumuz, bu hızla değişen dünyada kendimizi daha az güvende hissediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş, tüm şiddetiyle sürüyor. Nasıl sona ereceğine ilişkin ise ciddi endişeler var. Ancak nasıl biterse bitsin, Rusya güvenliğimiz için en büyük ve en doğrudan tehdit olmaya devam edecek" dedi.

PUTİN'E SERT SÖZLER

Rusya'nın Çin teknolojisi üzerine kurulu, İran dronlarıyla desteklenen ve Kuzey Kore askerleri ve füzeleriyle takviye edilen bir sistem oluşturduğunu ifade eden Rutte, "Putin, küresel güvenlik düzenini yeniden şekillendirme arzusundan vazgeçmiş değil" dedi.

"TÜRKİYE OLMADAN AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNMEK İMKANSIZ"

Rutte, "Müsaadenizle açık konuşacağım. Zaman, ne Avrupa ne de Kuzey Amerika için yalnız olma zamanı değil. Küresel güvenlik tehditleri, hiçbirimizin tek başına göğüsleyemeyeceği kadar büyük. Konu Avrupa ve Kuzey Amerika'nın güvenliği olduğunda, NATO'nun bir alternatifi yok. ABD, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda olmadan Avrupa'nın güvenliğini düşünmek imkansız. Güvenliğimizin nihai teminatı olan ABD nükleer şemsiyesinin yerini ise hiçbir şey tutamaz" dedi.

Rutte, "Evet, Avrupa, Sam Amca'nın halen yanımızda olduğunu bilmek istiyor. Ama ABD'de NATO müttefiklerinin sorumluluk almaya ve tam anlamıyla katkı sağlamaya hazır olduğunu bilmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez - Son Dakika

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