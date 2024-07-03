Netanyahu, ateşkes isteğini reddetti - Son Dakika
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Netanyahu, ateşkes isteğini reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli generallerin ateşkes isteğine sert bir dille karşı çıkarak, bu olmayacağını belirtti. Netanyahu, bozgunculuk rüzgarlarına teslim olmayacaklarını ve zafer ruhundan ilham aldıklarını ifade etti. Öte yandan, İsrail'in Han Yunus kentine yönelik saldırıları sonucunda 250 bin kişi etkilendi ve Gazze'de yerinden edilenlerin toplam sayısı 1 milyon 900 bine ulaştı.

03.07.2024 12:07
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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli generallerin tüm hedeflere ulaşılmasa da kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın en iyi yolunu ateşkes olarak gördükleri yönündeki iddialara, "Açıkça söyleyeyim, bu olmayacak" yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı generallerin ateşkes istediğine ilişkin haberlerin ardından açıklama yaptı. Haberlere tepki gösteren Netanyahu, ateşkes ihtimalini sert bir dille reddederek, "Bozgunculuk rüzgarlarına teslim olmayacağız" dedi.

The New York Times, İsrailli güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde üst düzey generallerin, savaşın tüm hedeflerine ulaşılamaması anlamına gelse bile, kalan rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına almanın en iyi yolu olarak ateşkesi gördüklerini yazmıştı.

Netanyahu, "Şunu açıkça ifade etmek için buradayım: Bu olmayacak. Ne New York Times'ta ne de başka bir yerde bozgunculuk rüzgarlarına teslim olmayacağız. Biz zafer ruhundan ilham alıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in son hedefi Han Yunus

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in güneydeki Han Yunus kenti yakınlarındaki bölgeleri terk etmeleri için verdiği askeri emirden 250 bin kadar kişinin etkilendiğini açıkladı. Gazze'de yerinden edilenlerin toplam sayısının 1 milyon 900 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Rik Peeperkorn, yüzlerce hasta ve yaralının Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nden kaçmasının ardından sadece üç hastanın kaldığını söyledi ve İsrail'in kara harekatı yaklaşırken hastanenin saldırılardan korunmasını istedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında 7 Ekim'den bu yana en az 37 bin 925 kişi öldürüldü ve 87 bin 141 kişi yaralandı.

Kaynak: ANKA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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