Netanyahu Biden ile Görüştü

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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, görüşmenin 'doğrudan' ve 'verimli' olduğunu kaydetti. Görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü belirten ABD'li Sözcü, "Başkan ile İsrail Başbakanı görüşmede birçok konuyu ele aldı. İsrail ile İran'ın son saldırısına nasıl karşılık verecekleri hakkında görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

Biden ve Netanyahu, en son 21 Ağustos'ta görüşme gerçekleştirmişti.