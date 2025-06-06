Netanyahu'dan Aşiretlere Silah Desteği - Son Dakika
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Netanyahu'dan Aşiretlere Silah Desteği

Netanyahu\'dan Aşiretlere Silah Desteği
06.06.2025 03:57
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas karşıtı aşiretleri silahlandırdıklarını doğruladı. Siyasetçiler eleştiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Gazze'de Hamas karşıtı olduğunu söylediği aşiretleri silahlandırdığını doğruladı.

Netanyahu bu açıklamayı, İsrail medyasında savunma kaynaklarına dayandırılan bazı haberlerin yayımlanması sonrası yaptı.

Bu haberlerde, Netanyahu'nun Gazze'nin güneyindeki bir gruba silah verilmesini onayladığı bildirilmişti.

Çok sayıda İsrailli siyasetçi Netanyahu'yu, ülkenin güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı.

Netanyahu ise X hesabında yayımladığı kısa videoda, "Bunun nesi yanlış?" dedi ve ekledi:

"Bu sadece İsrailli askerlerin hayatını kurtarır. Silah verdiğimizi duyurmak ise sadece Hamas'a yardım eder".

İsrail'in Gazze'de Yaser Ebu Şebab'ın liderliğindeki aşirete silah verdiği yönündeki haberler yayımlanmıştı.

Bazılarının milis gücü ya da suç çetesi olarak gördüğü grup, kendisini Hamas'a muhalif bir güç olarak sunuyor.

Grup, amacının Gazze'ye yardım götüren kamyonları korumak olduğunu söylüyor ama grubu eleştirenler, bunun tam tersinin yapıldığını ve grubun kamyonları yağmaladığını söylüyor.

İfşaatlar, Binyamin Netanyahu tarafından geçiştirilmiş olabilir ancak yeni ve ciddi bir siyasi skandala dönüşme potansiyeli taşıyor.

İsrail savunma kaynakları daha önce yerel gazetecilere, muhalif siyasetçi Avigdor Lieberman'ın suçlamalarının doğru olduğunu teyit etmişti.

Yisrael Beiteinu (İsrail Evimiz) Partisi lideri Lieberman, kamu yayın kuruluşu Kan'a yaptığı açıklamada Netanyahu'nun Ebu Şebab aşiretine silah transferini tek taraflı olarak onayladığını söylemişti.

Lieberman, "İsrail hükümeti, IŞİD ile özdeşleşen bir grup suçluya ve caniye silah veriyor. Bildiğim kadarıyla hükümet bunu onaylamadı" demişti.

Savunma kaynakları daha sonra İsrail'in Ebu Şebab aşiretini, aralarında Hamas'tan ele geçirilenlerin de bulunduğu Kalaşnikof tüfeklerle silahlandırdığını doğruladı.

Aşiret Refah'ta, İsrail ordusunun kontrolü altındaki bir bölgede faaliyet gösteriyor.

Ancak Yaser Ebu Şebab internet üzerinden yaptığı paylaşımla İsrail'in grubuna silah sağladığı iddiasını "kesin bir dille reddetti".

Ebu Şebab, "Basit ve modası geçmiş silahlarımız var. Silahlar bize halkımızın desteğiyle geldi" dedi.

Hamas kaynakları ise Ebu Şebab'ın faaliyetlerinin soruna dönüştüğünü söyledi.

Bir Arap gazetesinde yer alan haberde, Hamas'ın silahlı kanadının aşiret üyelerine yönelik suikastlar düzenlemeye başladığı bildirildi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in "güvenlik kurumlarının tüm yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda Hamas'ı çeşitli yollarla yenilgiye uğratmak için çalıştığı" belirtildi.

İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) girişime en sert eleştiri, Demokrat Parti lideri Yair Golan'dan geldi.

Golan, X hesabındaki paylaşımında, "Netanyahu, İsrail'in ulusal güvenliği için bir tehdittir. Bir anlaşma yapmak, rehineleri geri getirmek ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak yerine, Gazze'de yeni bir saatli bomba yaratıyor" dedi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Gazze, Hamas, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'dan Aşiretlere Silah Desteği - Son Dakika

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