Netanyahu'dan Lübnan'a Evleri Terk Çağrısı - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu'dan Lübnan'a Evleri Terk Çağrısı

Netanyahu\'dan Lübnan\'a Evleri Terk Çağrısı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan halkından evlerini terk etmelerini istedi, saldırılar sürüyor.

24.09.2024 10:00
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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in devam eden saldırıları sonrasında yaptığı açıklamada Lübnan halkından evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün bir video mesaj yayınlayarak mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, Lübnan'daki sivillerden evlerini terk etmelerini istedi. Açıklamada, "Lübnan halkına bir mesajım var: İsrail'in savaşı sizinle değil. Hizbullah ile. Çok uzun zamandır Hizbullah sizi insan kalkanı olarak kullanıyor. Oturma odalarınıza roketler ve garajınıza füzeler yerleştirdi .Bu sabahtan itibaren, IDF sizi tehlikeden uzak durmanız konusunda uyardı. Sizi bu uyarıyı ciddiye almaya çağırıyorum. Hizbullah'ın sizin ve sevdiklerinizin hayatlarını tehlikeye atmasına izin vermeyin. Hizbullah'ın Lübnan'ı tehlikeye atmasına izin vermeyin. Lütfen, şimdi tehlikenin yolundan çekilin. Operasyonumuz bittiğinde, evlerinize güvenle geri dönebilirsiniz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Netanyahu'dan Lübnan'a Evleri Terk Çağrısı - Son Dakika

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