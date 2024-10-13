Netanyahu'dan UNIFIL'e Lübnan'dan Çıkma Çağrısı

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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (UNIFIL) Lübnan'ın "tehlikeli bölgesinden" çıkma çağrısında bulundu. Netanyahu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e doğrudan çağrıda bulunarak, "UNIFIL askerlerini tahliye etmeyi reddetmeniz, onları Hizbullah'ın rehinesi haline getiriyor. UNIFIL'i Hizbullah'ın kalelerinden ve savaş alanlarından çıkarmanın zamanı geldi" dedi.

Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda doğrudan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslendi. UNIFIL askerlerinin Lübnan'ın "tehlikeli bölgesinde" bulunduğuna dikkat çeken Netanyahu, "UNIFIL askerlerini tahliye etmeyi reddetmeniz, onları Hizbullah'ın rehinesi haline getiriyor. UNIFIL'i Hizbullah'ın kalelerinden ve savaş alanlarından çıkarmanın zamanı geldi" dedi.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL), İsrail'in işgalinin ardından 1978'den beri ülkede faaliyet gösteriyor.

"Bölgedeki barış gücü askerleri, hem kendilerini hem de İsrail askerlerini tehlikeye atıyor"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) UNIFIL'e defalarca bu talebi yaptığını ancak reddedildiğini söyleyen Netanyahu, "Bu hem kendilerinin hem de askerlerimizin hayatını tehlikeye atıyor" diye konuştu. Netanyahu, İsrail'in UNIFIL askerlerinin yaralanmasından üzüntü duyduğunu ve onların yaralanmasını önlemek için 'her şey' yaptığını söyledi.

Netanyahu, "Bunu sağlamanın basit ve açık yolu onları tehlike bölgesinden çıkarmaktır. Sayın Genel Sekreter, UNIFIL güçlerini tehlikeden uzak tutun. Bunun hemen şimdi yapılması gerekiyor" uyarısında bulundu.

İsrail saldırılarında perşembe gününden bu yana en az 4 UNIFIL askeri yaralandı.

Yetkisi her yıl 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi tarafından yenilenen UNIFIL'in şu anda bölgede, 50 ülkeden 10 binden fazla askeri ve 800'e yakın sivil personeli bulunuyor. Barış güçleri bölgede, Lübnan'ı İsrail'den ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nden ayıran "mavi hat" boyunca sükuneti korumak ve gerilimi azaltmakla görevli.