Netanyahu'dan UNIFIL'e Lübnan'dan Çıkma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Netanyahu'dan UNIFIL'e Lübnan'dan Çıkma Çağrısı

Geniş Video İzle

Netanyahu, UNIFIL'i Hizbullah'tan uzaklaştırmak için BM'ye Lübnan'dan çıkarılmasını talep etti.

13.10.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (UNIFIL) Lübnan'ın "tehlikeli bölgesinden" çıkma çağrısında bulundu. Netanyahu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e doğrudan çağrıda bulunarak, "UNIFIL askerlerini tahliye etmeyi reddetmeniz, onları Hizbullah'ın rehinesi haline getiriyor. UNIFIL'i Hizbullah'ın kalelerinden ve savaş alanlarından çıkarmanın zamanı geldi" dedi.

Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda doğrudan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslendi. UNIFIL askerlerinin Lübnan'ın "tehlikeli bölgesinde" bulunduğuna dikkat çeken Netanyahu, "UNIFIL askerlerini tahliye etmeyi reddetmeniz, onları Hizbullah'ın rehinesi haline getiriyor. UNIFIL'i Hizbullah'ın kalelerinden ve savaş alanlarından çıkarmanın zamanı geldi" dedi.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL), İsrail'in işgalinin ardından 1978'den beri ülkede faaliyet gösteriyor.

"Bölgedeki barış gücü askerleri, hem kendilerini hem de İsrail askerlerini tehlikeye atıyor"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) UNIFIL'e defalarca bu talebi yaptığını ancak reddedildiğini söyleyen Netanyahu, "Bu hem kendilerinin hem de askerlerimizin hayatını tehlikeye atıyor" diye konuştu. Netanyahu, İsrail'in UNIFIL askerlerinin yaralanmasından üzüntü duyduğunu ve onların yaralanmasını önlemek için 'her şey' yaptığını söyledi.

Netanyahu, "Bunu sağlamanın basit ve açık yolu onları tehlike bölgesinden çıkarmaktır. Sayın Genel Sekreter, UNIFIL güçlerini tehlikeden uzak tutun. Bunun hemen şimdi yapılması gerekiyor" uyarısında bulundu.

İsrail saldırılarında perşembe gününden bu yana en az 4 UNIFIL askeri yaralandı.

Yetkisi her yıl 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi tarafından yenilenen UNIFIL'in şu anda bölgede, 50 ülkeden 10 binden fazla askeri ve 800'e yakın sivil personeli bulunuyor. Barış güçleri bölgede, Lübnan'ı İsrail'den ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nden ayıran "mavi hat" boyunca sükuneti korumak ve gerilimi azaltmakla görevli.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Binyamin Netanyahu, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'dan UNIFIL'e Lübnan'dan Çıkma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 16:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan UNIFIL'e Lübnan'dan Çıkma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.