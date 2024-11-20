Netanyahu: Hamas Yönetim Kurulamaz

Dünya

İktidara gelirse o teğmenler için bir vaadi var

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Gazze'ye yaptığı ziyarette, Hamas'ın savaş sona erdikten sonra Filistin bölgesini yönetemeyeceğini, İslamcı grubun askeri yeteneklerini yok ettiklerini söyledi. İsrail'in bölgede 101 rehinenin yerini tespit etme çabalarından vazgeçmediğini kaydeden Netanyahu, her birinin iadesi için 5 milyon dolar ödül teklif ettiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile dün Gazze'yi ziyaret etti. Netanyahu, operasyonel faaliyetler hakkında brifing aldığı ziyaret sırasında çekilen bir video kaydında; Hamas'ın savaş sona erdikten sonra Filistin bölgesini yönetemeyeceğini ve İsrail'in İslamcı grubun askeri yeteneklerini yok ettiğini söyledi. Netanyahu, "Rehinelerimize zarar vermeye cüret eden herkesin başı kan içinde kalacaktır. Sizi avlayacağız ve yakalayacağız" dedi.

"Kim bize bir rehine getirirse, kendisi ve ailesi için güvenli bir çıkış yolu bulacaktır" diyen Netanyahu, "Seçin, seçim sizin ama sonuç aynı olacak. Hepsini geri alacağız" diye konuşarak, her bir rehine iadesi için 5 milyon dolar ödül teklif ettiğini açıkladı.