Netanyahu İsrail'in savaş kabinesini dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Netanyahu İsrail'in savaş kabinesini dağıttı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, istifaların olduğu savaş kabinesini dağıttı. İsrail basını bu kararı aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "savaş kabinesine girmesini engellemek için bir adım" olarak yorumladı. Netanyahu'nun kararı, İsrail ordusunun insani yardım için her gün "taktiksel mola" kararının hemen ardından geldi.

17.06.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, istifaların olduğu savaş kabinesini dağıttı. İsrail basını bu kararı aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "savaş kabinesine girmesini engellemek için bir adım" olarak yorumladı. Netanyahu'nun kararı, İsrail ordusunun insani yardım için her gün "taktiksel mola" kararının hemen ardından geldi. Netanyahu'nun bu karardan haberinin olmadığı ve eleştirdiği iddia edilmişti.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaş kabinesini feshettiğini duyurdu. Netanyahu, Hamas ve Hizbullah'a karşı yürütülen operasyonları yönetmek üzere oluşturulan savaş kabinesini resmen feshetti. Kabinenin üç üyesinden biri olan Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz geçen hafta koalisyondan ayrılmış ve beraberinde savaş kabinesinin üç gözlemcisinden biri olan Gadi Eisenkot'u da götürmüştü. Ancak İsrail basınına göre, Netanyahu'nun feshedilen savaş kabinesinde yer alanlar da dahil olmak üzere kilit yetkililerle savaş konusunda "güvenlik istişareleri" yapmaya devam etmesi bekleniyor.

Netanyahu'nun kararı, "taktiksel mola" açıklamasından sonra geldi

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada her gün belirli saatler arasında askeri faaliyetlerine "taktiksel mola" vereceğini ve insani yardım için geçişe izin vereceğini duyurdu. İsrail medyası, bu karardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın haberi olmadığını iddia etti.

İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir ise "taktiksel mola" kararını sert bir dille eleştirdi. Ben-Gvir, X'te yayımladığı açıklamasında yakın zamanda 10 İsrail askeri ölmüşken bu kararı alanların "moron ve aptal" olduğunu söyledi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Ben-Gvir'e katıldı. X'teki paylaşımında "insani yardımın Hamas'a hizmet ettiğini" savundu. Smotrich savaşı kazanmanın tek yolunun " Gazze'yi işgal etmek ve Hamas'ın kökü kazınana kadar geçici bir askeri hükümet kurmak olduğunu" söyledi.

İsrail basını: Netanyahu'nun kritik kararları küçük toplantılarda alması bekleniyor

Times of Israel gazetesi, savaş kabinesinin feshedilmesi kararını "Ben-Gvir'in savaş kabinesine girmek için yürüttüğü lobi çalışmalarına" bağladı. Gazete, bundan sonra neler olacağına ilişkin ise şu yorumu yaptı:

"Netanyahu'nun savaşla ilgili kritik kararları Ben Gvir'in yer almadığı küçük toplantılarda alması ve nihai onayı daha geniş güvenlik kabinesinden alması bekleniyor."

Haaretz gazetesi de, bu kararı Ben-Gvir'in savaş kabinesini girmesini engellemek için alınmış bir karar olarak yorumladı. Haaretz, "savaş kabinesinin feshedilmesinin sembolik bir jest olduğu" yorumunu da yaptı.

Daha önce savaş kabinesinde görüşülen bazı konular artık daha geniş güvenlik kabinesinde görüşülecek. Netanyahu'nun daha hassas konuları ise Savunma Bakanı Yoav Gallant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve savaş kabinesinde gözlemci olarak görev yapan Shas partisi başkanı Aryeh Deri'nin yer alması beklenen daha küçük bir danışma forumunda ele alması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu İsrail'in savaş kabinesini dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye “asgari ücret“ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 Türkiye’de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı Türkiye'de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 12:41:08. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu İsrail'in savaş kabinesini dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement