Netanyahu ve Trump'tan İkinci Görüşme - Son Dakika
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Netanyahu ve Trump'tan İkinci Görüşme

Netanyahu ve Trump\'tan İkinci Görüşme
09.07.2025 10:10
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile Gazze için 60 günlük ateşkes görüşmesi yaptı.

İSRAİL Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'la 24 saat içinde ikinci defa bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Beyaz Saray'da ikinci bir görüşme yaptı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası iki taraf da basına açıklama yapmadı. Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Görüşmemizin merkezinde Gazze olacak. Bu hafta sonuna kadar 60 günlük ateşkes getirecek bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz" dedi.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile bu hafta içindeki ikinci görüşmesinin tamamlandığını bildirdi. Netanyahu, görüşmenin Gazze'de esirlerin serbest bırakılması ile 'Hamas'ın askeri ve yönetsel kapasitesinin ortadan kaldırılmasına' odaklandığını vurgulayarak, İran ile yaşananların sonuçlarını ve doğurabileceği olasılıkların da ele alındığını söyledi.

Kabine toplantısında konuşan Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise bu hafta 60 günlük ateşkesin sağlanabileceğini belirterek, "10 rehine serbest bırakılacak. 9 rehinenin cenazesi teslim edilecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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