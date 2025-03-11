(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Columbia Üniversitesi'ne verilen hibeyi kesmesi ve bir Filistinli öğrencinin gözaltına alınmasının ardından New York'ta, Trump ve İsrail karşıtı protestolar patlak verirken, bir kişi gözaltına alındı. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi'ne (CAIR) göre, 2024 yılında ABD'li Müslümanlara ve Araplara yönelik ayrımcılık ve saldırılar artarken; Trump yönetiminin gelmesiyle İslamofobi dalgası tekrar artmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, geçtiğimiz hafta, Columbia Üniversitesi'nin kampüsündeki "amansız şiddet, gözdağı ve antisemit tacizi" görmezden geldiği iddiasına yanıt olarak, üniversiteye verilen 400 milyon dolarlık hibe ve sözleşmeyi iptal ettiğini duyurdu. Duyuru, yönetimin "Antisemitizmle Mücadele Ortak Görev Gücü" biriminden yapılırken, duyuruda, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi gibi dört devlet kurumunun logosu da yer aldı.

ABD hükümeti, 7 Mart Cuma günü yaptığı duyuruda, fonun kesilmesine gerekçe olarak okulun New York City kampüsünde ve yakınlarında "antisemitik taciz" olarak nitelendirdiği olayları gösterdi. Columbia Üniversitesi, Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırması ve ardından Gazze'de yaşanan savaştan bu yana Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı öğrenci protesto hareketlerinin ön saflarında yer alıyor.

Bazı Yahudi öğrenciler ve üniversite personeli de Filistin yanlısı protestocular arasında yer alırken, İsrail'e yönelik eleştirilerinin yanlış bir şekilde antisemitizmle birleştirildiğini söyledi.

Columbia Üniversitesi'nin geçici başkanı Armstrong: "Federal hükümetle birlikte çalışmaya kararlıyız"

Columbia Üniversitesi'nin geçici başkanı Katrina Armstrong ise, Trump yönetiminin "meşru endişelerini" gidermek için çalıştığını söyledi. Armstrong, mezunlara gönderdiği mesajda, "Tüm Columbia camiasını, meşru kaygılarını gidermek için federal hükümetle birlikte çalışmaya kararlı olduğumuz konusunda temin etmek istiyorum. Bu amaçla Columbia, kampüsümüzde antisemitizmle mücadele etmek için ciddi adımlar atabilir ve atmaya da devam edecektir" dedi.

Trump yönetimi, iptal edilen fonun okula taahhüt edilen 5 milyar dolarlık devlet hibesinin sadece bir kısmı olduğunu söylerken, okula yönelik mali yaptırım ve baskıların devam edeceğine ilişkin sinyaller verdi.

Columbia Üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı

Bunun üzerine Columbia Üniversitesi'nde, Trump aleyhinde ve İsrail karşıtı protestolar patlak verdi. ABD göçmenlik bürosu görevlileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail karşıtı bazı aktivistlere yönelik devam edeceğini söylediği baskıların bir parçası olarak Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı protestolarda önemli bir rol oynayan Filistinli bir yüksek lisans öğrencisi olan Mahmoud Halil'i gözaltına aldı.

Columbia Öğrenci İşçileri sendikasından yapılan açıklamada, Halil'in, 8 Mart Cumartesi akşamı ABD İç Güvenlik Bakanlığı ajanları tarafından üniversite konutunda gözaltına alındığı belirtildi. Haberlere göre sendika, eşinin ABD vatandaşı ve sekiz aylık hamile olduğunu, kendisinin de ABD'de daimi ikamet eden yeşil kart sahibi olduğunu belirtti. Tutuklanması, sivil haklar grupları tarafından korunan siyasi konuşmaya bir saldırı olarak kınandı.

Rubio: "ABD'deki Hamas destekçilerinin sınır dışı edilebilmeleri için vizelerini ve/veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 9 Mart Pazar günü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Halil'in tutuklanmasına ilişkin "ABD'deki Hamas destekçilerinin sınır dışı edilebilmeleri için vizelerini ve/veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz" ifadelerini kullandı. Rubio, paylaşımına ilişkin henüz fazla bir ayrıntı vermezken; Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "vize kayıtlarının ABD yasalarına göre gizli olduğunu ve bu nedenle bakanlığın yorum yapamayacağını" söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halil'in "Hamas'la uyumlu faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.

60 ABD üniversitesine mektup

ABD Eğitim Bakanlığı da dün aralarında Harvard, Columbia, Yale ve dört California üniversitesinin bulunduğu 60 ABD üniversitesine mektup göndererek, "kampüsteki antisemitizm iddialarını ele almadıkları takdirde federal fonlarda kesintiye gidileceği" uyarısında bulundu.

ABD yasaları, Gazze'yi yöneten ve bölgenin militan kanadını kontrol eden Filistinli-milliyetçi İslamcı grup Hamas da dahil olmak üzere, ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı gruplara "maddi destek veya kaynak" sağlanmasını yasaklıyor ancak ilgili yasa, bu gruplarla "uyumlu faaliyetleri" tanımlamıyor ya da yasaklamıyor.

Buna göre, ABD'nin her iki Bakanlığı da Halil'in, "Hamas'a maddi destek vermekle ya da başka bir suçla suçlandığını" belirtmedi.

New York Sivil Özgürlükler Birliği, Halil'in gözaltına alınmasının hukuka aykırı, misilleme niteliğinde ve ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Trump: "Bu daha sonra yapılacak gözaltıların ilki"

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, New York Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı protestolarda önemli bir rol oynayan Filistinli bir yüksek lisans öğrencisinin gözaltına alınmasını başkalarının da izleyeceğini söyledi. Trump, "Bu daha sonra yapılacak gözaltıların ilki. Columbia'da ve Ülke genelindeki diğer Üniversitelerde terör yanlısı, anti-Semitik, Amerikan karşıtı faaliyetlerde bulunan daha fazla öğrenci olduğunu biliyoruz ve Trump Yönetimi buna müsamaha göstermeyecektir. Bunların çoğu öğrenci değil, ücretli ajitatörlerdir. Bu terörist sempatizanlarını bulacak, yakalayacak ve bir daha geri dönmemek üzere ülkemizden sınır dışı edeceğiz" dedi.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı, Halil'in şimdilik sınır dışı edilmemesine karar verdi

Ancak ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Jesse Furman, dün, Halil'in şimdilik sınır dışı edilmemesine karar verdi ve davanın duruşmasını yarına erteledi. Halil'in avukatları da Furman'dan, Halil'in New York'a geri dönmesini talep etti. Avukatlar, hükümeti, Halil'i New York'tan uzağa göndererek, "avukatlarına erişimini engellemeye çalışmakla" suçladı.

New York sokaklarında Trump ve İsrail karşıtı protesto

Öte yandan protestocular, Columbia Üniversitesi'ne yaptırımları ve Halil'in tutuklanmasını ifade özgürlüğüne bir saldırı olarak kınayarak, New York sokaklarında protesto gösterileri düzenledi. ABD kolluk kuvvetleri, protestoculara müdahale etti. Manhattan bölgesinde, protestocular ve polis arasında bir arbede yaşandı ve bir kişi gözaltına alındı.

CAIR: "ABD destekli Gazze soykırımı üst üste ikinci yıl ABD'de İslamofobi dalgasına yol açtı"

Bir Müslüman savunma grubu olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin müttefiki İsrail'in Gazze'deki savaşı ve bunun sonucunda üniversite kampüslerinde yaşanan protestoların neden olduğu İslamofobi nedeniyle ABD'li Müslümanlara ve Araplara yönelik ayrımcılık ve saldırıların 2024 yılında yüzde 7,4 oranında arttığını bildirdi.

CAIR, 1996 yılında verileri yayınlamaya başladığından bu yana, toplam 8 bin 658 Müslüman ve Arap karşıtı şikayetin kaydedildiğini ve bunun 2024 yılında en yüksek sayıya ulaştığını açıkladı. CAIR raporuna göre, en çok şikayet, yüzde 15,4 le istihdam ayrımcılığı, yüzde 14,8 ile göç ve iltica, yüzde 9,8 ile eğitim ayrımcılığı ve yüzde 7,5 ile nefret suçları kategorilerinde geldi.

Hak savunucuları, Ekim 2023'teki ölümcül Hamas saldırısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırısının başlamasından bu yana İslamofobi, Arap karşıtı ön yargı ve antisemitizmde artış olduğunu vurguladı.

CAIR raporu ayrıca üniversite kampüslerindeki Filistin yanlısı protestolara ve kamplara yönelik polis ve üniversite baskılarını da detaylandırdı. Göstericiler aylardır ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin sona erdirilmesini talep ediyordu. Üniversite kampüslerindeki gösterilerin en yoğun olduğu 2024 yazında dersler iptal edildi, bazı üniversite yöneticileri istifa etti ve protestocu öğrenciler açığa alındı ve tutuklandı.

İnsan hakları ve ifade özgürlüğü savunucuları, üniversite yöneticileri tarafından yapılan protestolara yönelik baskıları kınadı. CAIR, "ABD destekli Gazze soykırımı üst üste ikinci yıl ABD'de İslamofobi dalgasına yol açtı" dedi.