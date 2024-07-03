Nigel Farage, Reform UK Partisiyle Milletvekili Seçilmek İstiyor

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Yaklaşık 30 yıldır İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) karşıtlığının önde gelen ismi olan Nigel Farage, yarın yapılacak seçimlerde bu kez milletvekili seçilmek istiyor. Farage, seçim öncesi sağcı Reform UK partisinin başına geçmişti. Birçok kamuoyu yoklamasında üçüncü sırada görünen partinin seçim performansı merakla bekleniyor.

Nigel Farage daha önce UKIP (Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi) lideri olarak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) için kampanya yürütmüş, 2016'daki referandumda başarılı olmasının ardından Brexit Partisi'ni yönetmişti.

Farage kariyeri boyunca sadece siyaset ve medya arasında değil, siyasi partiler arasında da gidip geldi.

Bir borsacının oğlu olarak Kent şehrinde doğan Farage, Londra'nın güneyindeki özel okul Dulwich College'da eğitim gördü.

Daha sonraları okulundaki diğer öğrencileri ve öğretmenleri kışkırtacak tartışmalı açıklamalarda bulunmaya hevesli biri olarak hatırlandı.

18 yaşında üniversiteye gitmemeye karar verdi ve 1982'de Londra Metal Borsası'nda çalışmaya başladı.

Siyasete nasıl adım attı?

Farage, İngiltere 1992'de Maastricht Antlaşması'nı imzaladıktan sonra Muhafazakar Parti'den ayrıldı.

Bu antlaşma Avrupa devletleri arasındaki birliğin giderek daha da güçlendirilmesi çağrısında bulunuyordu.

Farage, o zamanlar küçük bir marjinal grup olarak bilinen UKIP'in kurucu üyesiydi.

1994'te İngiltere'nin güneyindeki Eastleigh'de yapılan bir ara seçimde milletvekili olarak aday olsa da başarısızlıkla sonuçlandı.

1999'dan 2020 yılına kadar Avrupa Parlamentosu (AP) üyesiydi.

2006'da UKIP lideri olduktan sonra giderek televizyonların tanınan bir yüzü haline geldi.

2009'daki AP seçimlerinde lideri olduğu UKIP, İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar'dan daha fazla oy almayı başardı.

Farage, 2016'de düzenlenen Brexit referandumunda aktif rol oynadı.

Seçmenlerin AB'den ayrılma yönünde oy kullanmasından sonra UKIP'ten istifa etti.

Referandumdan sonra, AB'den ayrılık süreci tamamlanmadan önce Nisan 2019'da Brexit Partisi'ni kurdu.

Brexit süreci tamamlandıktan sonra, partisinin adını Reform UK olarak değiştirdi.

Farage, ön saflarında olduğu siyasete 2021'de bir süreliğine veda ederek, yeni kurulan GB News televizyon kanalında sunuculuk kariyerine başladı.

4 Temmuz 2024 genel seçim kampanyası öncesinde, Avam Kamarası'na aday olmayacağını ısrarla savunsa da, 3 Haziran'da yaptığı açıklamayla, partisi Reform UK'in Clacton'dan (AB’den ayrılmayı güçlü bir şekilde savunan bölgelerden biri) aday olacağını ve partinin liderliğini tekrar devralacağını duyurdu.

Seçim vaatleri neler?

Farage'ın partisi Reform UK'in seçim vaatleri şöyle:

Ancak bu vaatler değişebilir.

Nigel Farage, Reform UK'in liderliğini yeniden devraldıktan sadece bir gün sonra, partisinin sığınmacıları İngiltere'nin denizaşırı topraklarına taşıma politikasını terk ettiği sinyalini verdi.

Farage, bu fikrin “çok pratik olmadığını” söyleyerek, “Görevi dün devraldım, bana 12 saatten fazla süre verin ve birkaç şeyi düzelteceğim" diye konuştu.

Seçim öncesi yapılan bazı kamuoyu araştırmalarına göre, Reform UK'in oyu yüzde 15 ile 10 arasında değişiyor. Ancak İngiltere'de dar bölge seçim sistemi uygulandığından, parti Avam Kamarası'nda bu oranda bir milletvekiliyle temsil edilmeyecek. Hatta milletvekili çıkaracağının da garantisi yok.

Farage yine de seçim sonrası iktidara gelmesi beklenen İşçi Partisi'ne esas muhalefeti, 14 yıl sonra muhalefete geçmesi beklenen Muhafazakar Parti'nin değil, partisinin yapacağını savunuyor.