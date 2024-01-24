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Nikki Haley, 2024 ABD Başkanlık Seçiminde Donald Trump'ın Tek Rakibi - Son Dakika
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BBC

Nikki Haley, 2024 ABD Başkanlık Seçiminde Donald Trump'ın Tek Rakibi

5 Kasım 2024'teki ABD Başkanlık Seçiminde Donald Trump'ın karşısında tek rakip olarak Nikki Haley kaldı. Bugün New Hampshire'da düzenlenen ön seçimin kazananının, Demokratların muhtemel adayı Joe Biden'a karşı yarışma ihtimali yüksek. Haley'in performansı, güçlü muhafazakar Amerikalı milyarder iş insanı Charls Koch'un desteğinin ardından anketlerde yükseliyor. Anketlere göre Haley, bağımsız seçmenler ona oy verirse New Hampshire'dan da zaferle dönebilir.

Nikki Haley, 2024 ABD Başkanlık Seçiminde Donald Trump\'ın Tek Rakibi
24.01.2024 - 01:32,
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5 Kasım 2024'teki ABD Başkanlık Seçiminde hangi Cumhuriyetçi adayın yarışacağını belirlemek için aylarca süren kampanyaların ardından Donald Trump'ın karşısında tek rakip olarak Nikki Haley kaldı.

Bugün New Hampshire'da düzenlenmekte olan ön seçimin kazananının, Demokratların muhtemel adayı Joe Biden'a karşı yarışma ihtimali yüksek.

2008'den bu yana bu eyaleti kazanan aday, Cumhuriyetçi Parti'nin adaylık yarışını da kazanıyor.

Eski ABD başkanı Trump, geçen hafta Iowa'da kazandığı zaferin bir benzerini New Hampshire'da kazanacağını umarken, eski Güney Carolina Valisi ve BM Büyükelçisi Haley eyaletteki bağımsız seçmenlerin kendisini ilk sıraya taşıyacağını düşünüyor.

Nikki Haley kimdir?

Nikki Haley geçen Şubat'ta Trump'a karşı ilk kapsamlı seçim kampanyasını başlatan Cumhuriyetçi başkan aday adayı olmuştu.

Güney Carolina'da Pencaplı Sih göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Haley, 2009'da ABD'nin en genç valisi olarak göreve başladı.

52 yaşındaki Haley, Güney Carolina'da bir adamın siyahlara ait bir kilisede dokuz kişiyi öldürdüğü nefret cinayetinden sonra, kongre binasında Müttefik Bayrağını yasaklamasıyla dikkatleri çekmişti.

2016'da Trump'ın "fanı" olmadığını söylemesine rağmen kendisini Birleşmiş Milletlerin (BM) ABD Büyükelçisi olarak aday göstermesine karşı çıkmamıştı.

Haley'in BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in daimi temsilcisinin konuşurken toplantıyı terk etmesi büyükekçiliğine damga vuran olaylardan biriydi.

Yarışın tek kadın adayı Haley, bugüne kadar yakıcı konularda orta yolu bulmaya çalışan ve dış politika bilgisini öne çıkarak bir yöntem izledi. Aynı zamanda "yeni nesil" liderler ve 75 yaş üstündeki siyasetçilere mental yeterlilik testi yapılması çağrılar yaptı.

Haley'nin performansı, güçlü muhafazakar Amerikalı milyarder iş insanı Charls Koch'un desteğinin ardından Ağustos ayındaki ilk münazaradan bu yana anketlerde yükseliyor.

Anketlere göre Haley, bağımsız seçmenler ona oy verirse New Hampshire'dan da zaferle dönebilir.

Kampanya sürecindeki bazı gelişmeler Haley'nin ekibinin savunmaya geçmesine neden oldu.

Son haftalarda köleliğin Amerikan İç Savaşı'na neden olmadığına yönelik yorumunu savunmak zorunda kaldı.

CNN kanalındaki bir canlı yayına katıldığında da ABD'nin "asla ırkçı bir ülke olmadığı" yorumlarını açıklaması gerekti.

New Hampshire yarışından ne bekleniyor?

Cumhuriyetçilerin aday belirleme sürecinde Florida Valisi Ron DeSantis'in Pazar günü Trump'ı desteklediğini söyleyerek yarıştan çekildiğini açıklamasının ardından iki isim kaldı.

Trump DeSantis'in çekilmesinden önce dahi New Hampshire ön seçimine ilişkin anketlerde çift basamaklı oyla önde gidiyordu. Florida Valisi'nin çekilmesiyle oylarının da Trump'a geçeceği tahmin ediliyor.

Suffolk Üniversitesi ve Boston Globe gazetesi tarafından yayımlanan yeni bir anket Trump'ın, Haley'nin 19 puan önünde olduğunu ölçtü.

Monmouth Üniversitesi ve Washington Post gazetesinin yayımladığı bir diğer ankete göre fark 18 puan ve Trump seçmenlerin yüzde 52'sinin; Haley is yüzde 34'ünün favorisi.

New Hampshire'deki Laconia'da Pazartesi düzenlenen seçim mitinginde Trump, "oyun oynamadıklarını göstermek" için "fark atmaları gerektiğini" belirtti.

"Bu ülke cehenneme döndü. Amerika'yı son sıraya çekecek kaybeden bir aday istiyorsanız Nikki Haley'e oy verin" dedi.

New Hampshire'deki seçmenlerin çoğunluğu Salı günü oy kullanacak.

Haley günün erken saatlerinde yaptığı mitingde Trump'ın suç ve sivil ceza davalarıyla meşgul olduğunu ve "eskiye takıldığını" söyledi:

"Salı günü oy verirken aynı şeyi mi yoksa yeni bir şeyi mi istediğinize karar vereceksiniz."

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya Nikki Haley, 2024 ABD Başkanlık Seçiminde Donald Trump'ın Tek Rakibi - Son Dakika

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