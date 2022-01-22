Üye Girişi
'O Ses Hollanda'daki taciz iddialarına hükümet el koydu: "Bu kadınların suçu değil erkeklerin sorumluluğu" - Son Dakika
BBC

'O Ses Hollanda'daki taciz iddialarına hükümet el koydu: "Bu kadınların suçu değil erkeklerin sorumluluğu"

22.01.2022 18:11
'O Ses Hollanda'daki taciz iddialarına hükümet el koydu: "Bu kadınların suçu değil erkeklerin sorumluluğu"

Türkiye'de "O Ses Türkiye" adıyla yayınlanan yetenek yarışmasının Hollanda versiyonu olan ve kadın yarışmacılara yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine, geçici olarak yayını durdurulan "The Voice of Holland" ile ilgili yeni suçlamalar üzerine hükümet harekete geçti.

Türkiye'de "O Ses Türkiye" adıyla yayınlanan yetenek yarışmasının Hollanda versiyonu olan ve kadın yarışmacılara yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine, geçici olarak yayını durdurulan " The Voice of Holland" ile ilgili yeni suçlamalar üzerine hükümet harekete geçti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, cinsel açıdan saldırgan davranış sinyali alan kişilerin, hiç beklemeksizin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Günay Uslu, programın yapımcısı ve yayıncılarıyla görüşerek, kadınların kendini güvensiz hissettiği koşulların ortadan kaldırılması için çaba harcayacak.

Hollandalı ünlü yapım şirketi De Mol tarafından hazırlanan ve 2010 yılından bu yana özel kanal RTL'de yayınlanan The Voice of Holland'ın yayınına, kadın yarışmacılara yönelik cinsel taciz ve yetkiyi kötüye kullanma iddiaları üzerine geçen hafta ara verildi.

Yapımcı şirket, programın geçmiş kayıtlarına da ulaşımı durdurdu.

Yarışmanın orkestra şefi Jeroen Rietbergen, hakkındaki iddiaları kabul ederek, programdan ayrıldığını açıklamıştı.

Yarışmada "şarkıcı koçu" olan Fas kökenli rapçi Ali B. hakkında da savcılığa cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla 2 ayrı başvuruda bulunuldu.

Kamu yayıncısı NOS'da yayınlanan "Boos" adlı programda dile getirilen iddialar üzerine savcılık, bütün taciz mağdurlarını şikayette bulunmaya çağırdı.

Başbakan Mark Rutte, "O Ses Hollanda" programındaki taciz iddiaları üzerine tüm kadınlara seslenerek, "Cinsel açıdan saldırgan davranışlarla karşılaştığınızda, birinin 'burada işler ters gidiyor' demesini beklemeden hemen harekete geçin" dedi.

Rutte, kadınlara yönelik cinsel saldırının önlenmesinin en önemli sorunlardan biri olduğunu vurguladı.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Günay Uslu da, kadınların güvenli bir çalışma ortamına kavuşması için başta programın yapımcısı De Mol olmak üzere tüm yapımcı ve yayıncılarla görüşme kararı aldı.

Yaşanan gelişmelerin, kadınların suçu olmadığını vurgulayan Uslu, bu konuda sorumluğun erkeklere ait olduğunu belirtti.

'Kadınlar yalnız olmadığını bilmeli'

Kadınların güvensiz koşullarda çalışmak zorunda kalmasından bıktığını vurgulayan Bakan Uslu, "Bu çok acı verici ve kabul edilemez. Güvenlik ve özgürlük üzerinde öyle bir etkisi var ki, gerçekten değişmesi gerekiyor. Kadınlar o kadar savunmasız ki, bu konuda konuşmaya cesaret edemiyorlar" diye konuştu.

Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz de, taciz iddialarıyla ilgili olarak. "Bu kadınların hatası değil, kadınlar yalnız olmadığını bilmeli" dedi. Yeşilgöz, kişinin rızası olmadan her türlü cinsel teması suç sayan yasanın bir an önce yürürlüğe girmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Hükümetin kadın üyelerinden Savunma Bakanı Kasja Ollongren de yaşananları, "Bunun 2022 Hollanda'sında hala yaşanabiliyor olması korkunç" sözleriyle değerlendirdi.

Rutgers Vakfı Cinsel Şiddetle Mücadele Programı yöneticisi Willy van Berlo, kurbanlar genellikle utandığını ya da başkaları tarafından suçlandığını vurgulayarak, "Failin baskın konumu da bunda rol oynar. Hele ki genç ve bağımlıysanız, suçlamada bulunmak için çok sağlam olmalısınız" dedi.

Özgürleşme Hareketi'nin kurucusu Jens van Tricht de, kamu yayıncısı NOS'a yaptığı açıklamada, "Erkeklerin seks için kadınları avlamasının normal sayıldığı ve yalnızca kadınların alarm vermesi halinde harekete geçilmesi gereken kültürle mücadele yeterli değil" görüşünü dile getirdi.

Programın yapımcısı John de Mol'un, Boos programında, kadınların suçlu olduğunu ima ederek, "Kimse bir şey söylemezse bir şey yapamayız" demesi, yoğun tepki gördü. De Mol'un yapım şirketi Talpa'nın kadın çalışanları, tam sayfa gazete ilanı vererek, "Bu kadınların suçu değil, erkeklerin sorumluluğu" diye seslendi.

Hollanda'daki kamu ve özel radyo istasyonları, cinsel taciz iddiaları nedeniyle işine son verilen jüri üyesi ve şarkıcı koçu Ali B. ile 2015 yılına kadar jüri üyeliği yapan ve tacizle suçlanan Marco Borsato'nun şarkılarını çalmama kararı aldı.

Amsterdam'daki Mademe Tussauds Balmumu Heykel Müzesi de, taciz suçlamalarının hedefindeki Ali B. ve Borsato'nun görüntülerini kaldırdı.

De Mol tarafından geliştirilen The Voice of Holland, The Voice adıyla ABD ve İngiltere başta olmak üzere yüzden fazla ülkede yayınlanmaya başlandı. The Voice, Türkiye'de de "O Ses Türkiye" adıyla ekranlara geldi.

'O Ses Hollanda'daki taciz iddialarına hükümet el koydu: Bu kadınların suçu değil erkeklerin sorumluluğu
YORUMLAR
500

The Voice, Hollanda, Hükümet, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'O Ses Hollanda'daki taciz iddialarına hükümet el koydu: 'Bu kadınların suçu değil erkeklerin sorumluluğu' - Son Dakika Dünya

BBC

ABD'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerine tahliye talimatı verdiği iddia edildi ABD'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerine tahliye talimatı verdiği iddia edildi         
23:30
Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor         
21:36
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum         
20:57
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak         
18:47
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı         
18:04
İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi         
16:37
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
23:30 ABD'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerine tahliye talimatı verdiği iddia edildi
22:55 Bakan Soylu'dan, Sedef Kabaş'a destek veren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Edepsizliği meşrulaştırdılar
22:41 Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
22:25 Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım
22:00 Yakışmadı Emre Çolak! Sağlık çalışanına yaptığı hareket tepki topladı
21:35 Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor
21:24 Fenerbahçe'de Berke depremi! Gelen tepkilere dayanamadı
21:02 Emre Belözoğlu rüyası sona erdi! Yenilgiler arka arkaya geliyor
20:56 Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum
20:23 Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'dan günler sonra ilk açıklama: 47 yıldır yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 23:35:45. #1.11#
SON DAKİKA: 'O Ses Hollanda'daki taciz iddialarına hükümet el koydu: "Bu kadınların suçu değil erkeklerin sorumluluğu" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement