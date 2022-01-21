Ölen adamın evinin çevresini kazan polis ekipleri, karşılaştıkları manzarayla dehşete düştü!

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde yaşayan 49 yaşındaki adamdan bir süredir haber alınamıyordu. Polis ekipleri, komşuların ihbarı üzerine adamın evine gitti. Ekipler, içeri girdiklerinde talihsiz adamı ölü olarak buldu.

ARAŞTIRMA KAZISI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Polis ekipleri, evde karşılaştıkları yılan nedeniyle çevrede araştırma kazısı yaptı. Kazılarda, toprağın her yerinden yılanlar fışkırması, ekipleri hayrete düşürdü. Toplamda 100 yılanın kontrol altına alındığı bilgisi verildi. Yılanların en büyüğünün ise 14 metrelik bir piton olduğu bilgisi verildi.

BÖLGEDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ HAKİM

Adamın ismi henüz açıklanmazken, yılanlar bölgedeki vatandaşları da tedirgin etti. Yetkililer, evin çevresinde kontrolün sağlandığını belirterek, gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı. Adamın kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsiden sonra belli olacak.