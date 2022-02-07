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Öncü şirketler, iklim değişikliyle mücadele hedeflerini tutturamadı - Son Dakika

Öncü şirketler, iklim değişikliyle mücadele hedeflerini tutturamadı

07.02.2022 11:51
Öncü şirketler, iklim değişikliyle mücadele hedeflerini tutturamadı

Almanya merkezli Yeni İklim Enstitüsü'nün 2022 Şubat raporunda, aralarında Amazon, Google, Ikea, Apple'ın da bulunduğu 25 şirketin, yıllık 'net sıfır karbon' hedeflerini şu ana kadar tutturamadığı belirtildi.

Almanya merkezli Yeni İklim Enstitüsü'nün 2022 Şubat raporunda, aralarında Amazon, Google, Ikea, Apple'ın da bulunduğu 25 şirketin, yıllık 'net sıfır karbon' hedeflerini şu ana kadar tutturamadığı belirtildi.

Yeni İklim Enstitüsü raporunda, dünyada birçok sektörde öncü şirketlerin, yıllık 'net sıfır karbon' hedeflerinde başarısız oldukları ifade edildi. Raporda, "Bu raporda değerlendirilen 25 şirketin tamamı, sıfır emisyon, net sıfır veya karbon nötr hedef taahhüt ediyor. Ancak 25 şirketten sadece 3'ünün bu taahhütlere ve hedeflere yakın olduğu görünüyor" denildi. Şirketlerin bir kısmının bu hedefler konusunda orta seviyede olduğu, 12 şirketin ise yıl hedeflerine ilişkin herhangi bir emisyon azaltma girişimlerinin başarısız olduğu aktarıldı.

"İNCELEMEYE TABİ TUTULMALARI GEREKİYOR"

Raporda, bu şirketlerin iklim değişikliği ile mücadelede ve bu krizin çözümünde yenilikçi rol oynayacakları ifade edilerek, "Şirketler iklim krizine çözüm bulan yenilikçiler olacak, ancak incelemeye ve düzenlemeye tabi tutulmaları gerekiyor. İklim değişikliğinin azaltılması inovasyona bağlıdır; şirketler, sıfır çözümlerinin bulunmasında ve yaygınlaştırılmasında merkezi bir rol oynadı ve oynamaya devam edecek. Bu çabaların acilen hızlandırılması gerekiyor. Şirketler, taahhütlerinin ve iddialarının güvenilir olup olmadığının teyidi için yoğun bir incelemeye tabi tutulmalı ve olmadığı durumda sorumlu tutulmalıdır" denildi.


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Almanya, Google, Amazon, Apple, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Öncü şirketler, iklim değişikliyle mücadele hedeflerini tutturamadı - Son Dakika Dünya


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