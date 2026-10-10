Optimus Prime görevini tamamladı: 19 kişiye ulaşıldı - Son Dakika
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Optimus Prime görevini tamamladı: 19 kişiye ulaşıldı

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Optimus Prime görevini tamamladı: 19 kişiye ulaşıldı
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KKTC Başbakanı Üstel, Girne açıklarındaki gemi kazasında arama yapan Optimus Prime'ın görevini tamamladığını, 19 kişinin naaşına ulaşıldığını, son kayıp için aramaların süreceğini ve soruşturmanın takip edileceğini açıkladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı (KKTC) Ünal Üstel, özel donanımlı 'Optimus Prime' gemisinin görevini tamamladığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Başçeri ile 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından arama çalışmalarını yürüten Optimus Prime gemisini ziyaret etti. Firma yetkilisi Okan Taktak, gemi kaptanı ve görevli personelle bir araya gelen Üstel, özverili çalışmaları nedeniyle ekibe plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Üstel, kazanın ardından Türkiye ile tam dayanışma içinde devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyledi. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin yürüttüğü operasyonlarla 6 kişinin naaşına ulaşıldığını belirten Üstel, 14 Eylül'de arama faaliyetlerine başlayan Optimus Prime ekibinin ise 13 kişinin daha naaşını çıkardığını duyurdu. Üstel, denizin yaklaşık 650 metre derinliğinde dahi operasyon gerçekleştirildiğini, 10 milyon metrekarelik deniz tabanının tarandığını ve 1,6 milyon metrekarelik alanda görsel inceleme yapıldığını kaydederek, "Denizin yüzlerce metre derinliğinde 19 insanımıza ulaşılması olağanüstü bir teknik başarıdır. Kolay olanı değil, en zor olanı başarmak için mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

SON KAYIP İÇİN ARAMALAR SÜRECEK

Optimus Prime gemisinin görevini tamamladığını açıklayan Üstel, kayıp çocuk Anni Asel Hilaloğlu'nu arama çalışmalarının Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sürdürüleceğini aktardı. Üstel, kayıp yakınlarının acılarını paylaştıklarını vurgulayarak, ailelerin hiçbir aşamada yalnız bırakılmayacağını dile getirdi. Kazanın bütün yönleriyle aydınlatılması konusunda kararlı olduklarının altını çizen Üstel, olası ihmal, kusur ve sorumlulukların ortaya çıkarılacağını bildirdi.

Üstel, soruşturmayı ve devam eden hukuki süreçleri yakından takip ettiklerini hatırlatarak, "Bu kazada herhangi bir ihmal, kusur veya sorumluluk tespit edilirse, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Kim olursa olsun, hangi makamda veya görevde bulunursa bulunsun, sorumluluğu tespit edilen herkes hukuk önünde hesap verecektir" diye konuştu.

Hiçbir konunun üzerinin örtülmesine ve hiçbir sorunun cevapsız bırakılmasına izin vermeyeceklerine dikkat çeken Üstel, yargıya olan güvenini ifade etti.

Başbakan Üstel, arama çalışmalarına sağlanan destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Lefkoşa Büyükelçisi Ali Başçeri'ye teşekkür etti. Türk Deniz Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Optimus Prime ekibinin büyük fedakarlık gösterdiğini söyleyen Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışmanın kardeşlik bağlarının en güçlü göstergesi olduğunu belirtti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Üstel, son kayba ulaşılması ve kazanın tüm gerçeklerinin ortaya çıkarılması konusunda devletin sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: DHA
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