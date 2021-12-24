Üye Girişi
Park Geun-hye: Güney Kore'nin eski devlet başkanı affedildi - Son Dakika
BBC

Park Geun-hye: Güney Kore'nin eski devlet başkanı affedildi

24.12.2021 05:38
Park Geun-hye: Güney Kore'nin eski devlet başkanı affedildi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, geniş çaplı bir yolsuzluk skandalı nedeniyle 22 yıl hapis yatmakta olan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'yi affetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, geniş çaplı bir yolsuzluk skandalı nedeniyle 22 yıl hapis yatmakta olan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'yi affetti.

69 yaşındaki eski devlet başkanı, bir önceki yıl görevden alınmasının ardından 2018 yılında görevi kötüye kullanmaktan ve baskı kurmaktan suçlu bulunmuştu.

Park Geun-hye, Güney Kore'de demokratik yollarla seçildikten sonra görevden alınan ilk lider olmuştu.

4 yıldır hapiste olan Park, kronik omuz ve bel ağrısı nedeniyle bu yıl üç kez hastaneye kaldırıldı.

Yerel basın kuruluşu Yonhap, Moon'un yeni yıl için çıkardığı özel aftan yararlananlar arasında yer alan Park'ın, kısmen sağlık durumunun kötü olması nedeniyle af listesine alındığını söyledi.

Duyuru, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in daha önce af teklifini reddetmesi nedeniyle sürpriz oldu.

2018'de Park, çoğu rüşvet ve baskı kurmayla ilgili olan 18 suçtan 16'sından suçlu bulundu.

Kitlesel protestolara yol açmıştı

Skandalların temelinde dönemin Devlet Başkanı Park ve yakın arkadaşı Choi Soon-sil yatıyordu.

Mahkeme Park'ı Choi ile birlikte aralarında elektronik devi Samsung'un da bulunduğu bazı şirketleri Choi'nin kontrolündeki vakıflara milyonlarca dolar bağış yapmaya zorlamaktan suçlu bulmuştu.

Park ayrıca, uzun süredir arkadaşı olan Choi'ye gizli devlet başkanlığı belgelerini sızdırmaktan da suçlu bulundu.

Eski devlet başkanı bu iddiaları inkar etti.

Park başlangıçta toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 20 milyar won (16,8 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı, ancak daha sonra yüksek mahkeme para ve hapis cezalarını azalttı.

Güney Kore'de siyasetin en üst kademeleri ile holdinglerin başkanları arasındaki şaibeli bağlantıları ortaya çıkaran olay, ülkede çok sayıda kitlesel protestoya yol açmıştı. Göstericiler, Park'ın istifa etmesi çağrısında da bulunmuştu.

BBC'nin Seul Muhabiri Laura Bicker, davanın Park'tan sonra yüksek makamlardaki yolsuzluğun kökünü kazıma vaadiyle kampanya yürüten liberal Moon Jae-In'in iktidara gelmesinin de yolunu açtığını söylüyor.

Park Geun-hye: Güney Kore'nin eski devlet başkanı affedildi

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Park Geun-hye: Güney Kore'nin eski devlet başkanı affedildi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin malvarlığı donduruldu
00:23 Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı
00:16 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine cevap: Kıskanıyorlar
23:43 Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de katleden sanık müebbet hapse çarptırıldı
23:37 Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Kara Kartal'ın Önder Karaveli kararı
23:00 Son Dakika: Bakan Nebati'den memur ve emekli zammı hakkında mesaj: Memnun edecek bir çalışma olacak
22:58 Ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı
22:40 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı
22:29 Resmi yazı gönderildi! Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor
22:23 Son ankette sürpriz sonuçlar! İYİ Parti, oy oranıyla ittifaklardaki dengeleri değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 05:44:34. #1.11#
SON DAKİKA: Park Geun-hye: Güney Kore'nin eski devlet başkanı affedildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement