Pasifik Ziyaretleri: Avustralya Dışişleri Bakanı Fiji'de, Çinli mevkidaşı Solomon Adaları'nda

ABD, Avustralya ve İngiltere tarafından Pasifik bölgesinin güvenliğini amaçlayan Aukus Anlaşması sonrasında, bölgede Çin'e karşı adımlar atılmaya devam ediyor. Japonya'da 24 Mayıs'ta ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın katılımıyla 'Dörtlü Zirve' sonrasında Avustralya Dışişleri Bakanı Pasifik ülkesi Fiji'ye gitti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Pasifik'in 8 ülkesini kapsayan 10 günlük ziyaret maratonuna çıktı. Diğer yandan ABD'nin Ukrayna gibi ekonomik ve savunma desteği verdiği Tayland'ın Başbakanı, devam ettiği Japonya ziyaretinde Asya'nın stratejik ve ekonomik önem kazandığını açıkladı.
Japonya'da ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın katılımıyla gerçekleşen 'Dörtlü Zirve' sonrasında Hint Pasifik bölgesinde ekonomik, güvenlik ve askeri işbirliği konusunda ikili ve dörtlü görüşmeler gerçekleştirildi. Savunma konusunda Rusya'ya bağımlı olan Hindistan, Ukrayna'nın işgalinde Rusya'ya daha yakın tavır sergilemişti. Zirve sonrasında açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Hindistan'ın Avustralya ile Kapsamlı Stratejik Ortaklığı sağlamdır ve yalnızca uluslarımızın insanlarına değil, aynı zamanda dünyaya da fayda sağlar" ifadelerini kullandı.ABD İLE YAKINLAŞAN HİNDİSTAN'DAN SRİ LANKA'YA DESTEK SÖZÜABD Başkanı Biden ile görüşmesinden sonra "Bugünkü tartışmalar geniş kapsamlıydı ve ticaret, yatırım, savunma ve insandan insana bağlantılar dahil olmak üzere Hindistan-ABD bağlarının birçok yönünü kapsıyordu" dedi. Zirve sonrası açıklama yapan Modi, ağır ekonomik krize bağlı protestolar ve şiddet olayları yaşayan bir başka bölge ülkesi Sri Lanka'ya mümkün olan tüm desteğin verileceğini ve yanında olmaya devam edeceğini belirtti.GÜVENLİ VE GÜÇLÜ BİR PASİFİK AİLESİDörtlü Zirve sonrasında açıklama yapan Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Fiji'ye 'daha güçlü ve güvenli bir Pasifik ailesi inşa etmeye' gittiğini vurguladı. Dün gerçekleşen Fiji ziyareti sırasında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Wong "Bölgeye mesajım net: Avustralya dinliyor ve sizinle omuz omuza duruyoruz" dedi. Bakan Wong bugün bir başka Pasifik ülkesi Endonezya Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada Endonezya ile Avustralya arasında kapsamlı stratejik ortaklığın güçlenmesi için taahhüdün yinelendiği belirtildi.ÇİN'DEN 10 GÜNLÜK 8 PASİFİK ÜLKESİ MARATONU Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün itibariyle çıktığı 10 günlük Pasifik ülkeleri turuna Solomon Adaları ile başladı. Bakan Yi'nin Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua Yeni Gine ve Doğu Timor olmak üzere sekiz ülkeye resmi ziyaretlerde bulunması bekleniyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Wang Yi'nin ziyaretleriyle ilgili basına dün yapılan açıklamada "Çin, her zaman olduğu gibi, ulusal egemenliğin, güvenliğin ve toprak bütünlüğünün korunmasında, ulusal birliği savunmada ve ulusal kalkınmayı ve yeniden canlanmayı hızlandırmada Solomon Adaları'nı sıkı bir şekilde destekleyecektir" ifadeleri yer aldı. İki ülke arasında güvenlik işbirliğine ilişkin ikili çerçeve anlaşma imzalandı.PASİFİK'İN YENİ UKRAYNA'SI TAYLAND MI?Pasifik ve Asya bölgesinde Çin'e karşı ABD ile güçlü ekonomik ve savunma bağları kuran Tayland'ın Başbakanı Prayuth Chan-ocha, dün Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Tayland Başbakanı, Japonya ziyaretiyle ilgili katıldığı etkinliklerde Asya'nın stratejik ve ekonomik önem kazandığını belirtti.
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