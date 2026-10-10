Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın - Son Dakika
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Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından Azerbaycan Türkçesi şarkıyla paylaşım yaptı. Paşinyan'ın paylaşımına Türk coğrafyasından binlerce yorum yağdı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılmak amacıyla gittiği Türkmenistan'da Türk coğrafyasında beğeni toplayan bir paylaşımda bulundu.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ ŞARKIYLA GÖNDERİ PAYLAŞTI

Paşinyan, sosyal medya hesabından Türkmenistan'da bisiklet sürerken mola verdiği esnada Azerbaycan Türkçesi şarkıyla gönderi paylaştı.

Nikol Paşinyan'ın Zeynep Heseni isimli şarkıcının "Aram Aram" eseriyle yaptığı paylaşım, 1 milyondan fazla görüntülenme ve 1200'den fazla yorum aldı.

PAŞİNYAN'A TÜRK DÜNYASINDAN YORUM YAĞDI

Gönderiye birçok Türk, Azerbaycanlı, Ermenistanlı ve Türkmenistanlı kullanıcı yorum yaptı.

Yorumlarda, "Türkmenistan'a hoş geldiniz.", "Halklarımız arasında barış, dostluk, yapıcılık ve refah olsun." ve "Bu adamı (Paşinyan) çok beğeniyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramam." gibi yorumlar da yer aldı.

Nikol PaşinyanSosyal MedyaErmenistanAzerbaycanMedyaDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın - Son Dakika
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