Pentagon sivilleri öldürdüğünü resmen açıkladı! Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen operasyonda en az 13 ölü var

ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetlerinin gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında savaş uçağı ve helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonun bilançosu artıyor. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, üç ailenin yaşadığı iki katlı bir eve düzenlenen operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü kadın, 3'ü erkek, 7'si çocuk olmak üzere 13'e yükseldiği bildirildi.

PENTAGON'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Pentagon Sözcüsü John Kirby yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki ABD Özel Harekat kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında terörle mücadele görevi gerçekleştirdi. Görev başarılı oldu. ABD tarafında can kaybı olmadı" ifadelerini kullanmıştı. Kirby, operasyonun hedefindeki isme ya da gruba dair ayrıntı vermezken, yerel kaynaklar El Kaide bağlantılı militanların hedef alındığını belirtiyor.

ÖLENLER ARASINDA 6 ÇOCUK BULUNUYOR

Suriye'de görev yapan arama ve kurtarma ekibi Beyaz Baretliler, Türkiye sınırı yakınlarında, İdlib'e bağlı Atme kasabasında bulunan ölüler arasında altı çocuğun da olduğunu bildirdi.

CİHATÇI GRUOLAR FAALİYET GÖSTERİYOR

Kasabanın El Kaide bağlantılı yabancı savaşçılara ev sahipliği yaptığına inanılıyor. Reuters'ın haberine göre, Suriye'nin kuzeybatısında faaliyet gösteren cihatçı gruplar arasında El Kaide bağlantılı bir grup olan Hurraseddin de yer alıyor.

BÖLGE SAKİNLER YAŞANANLARI AKTARDI

Atme sakinlerinin anlattığına göre, birkaç helikopter dün gece bölgeye indi ve iki saat boyunca silah ateşi ve bombardıman sesi duyuldu. Görgü tanıkları, baskının sona erdiğini ancak kimliği belirlenemeyen keşif uçaklarının hâlâ bölgede dolaştığını söyledi.

EN BÜYÜK OPERASYONLARDAN BİRİ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bunun bir özel kuvvetler baskınında ölmesinden bu yana Kuzeybatı Suriye'de gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre, ismini vermek istemeyen muhalefetten bir yetkili, baskının görünürdeki hedefi olan radikal savaşçının o sırada ailesiyle birlikte olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde IŞİD'in, Irak ve Suriye'nin uzak bölgelerinde "gerilla harekâtı" yürüttüğü ve olduğuna dikkat çekilmişti.