Peru'da yerel saatle 07.02'de meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin derinliği 212 kilometre olarak ölçüldü. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının yerin 212 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi. Depremin meydana geldiği nokta, Bolivya ve Şili sınırlarına oldukça yakın konumda ve And Dağları'nın üstünde yer alıyor.
USGS verilerine göre, deprem Peru'nun yanı sıra Bolivya, Şili ve Brezilya'nın batı bölgelerinde hissedildi. Peru-Bolivya ve Şili üçgeninde günün erken saatlerinde büyüklüğü 4.6'yı bulan bazı sarsıntılar kaydedilmişti. Peru'da Kasım 2021'de meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem sayıları 200'ü aşan binanın hasar görmesine ve dört kişinin yaralanmasına yol açmıştı.
Bu yılın Mart ayı başında ise Peru'nun San Martin bölgesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Sarsıntı, Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil dahil bazı kentlerinde de hissedilmişti. Peru'da son dönemin en ölümcül depremi, 15 Ağustos 2007 tarihliydi. 7.9 büyüklüğündeki sarsıntıda yaklaşık 600 kişi yaşamını yitirmişti.
Güney Amerika ülkesi Peru, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.
Son Dakika › Dünya › Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi - Son Dakika