Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi - Son Dakika
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Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi

26.05.2022 17:19

Güney Amerika ülkesi Peru, 7.2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem, Peru'ya komşu ülkeler Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi.

Peru'da yerel saatle 07.02'de meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin derinliği 212 kilometre olarak ölçüldü. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının yerin 212 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi. Depremin meydana geldiği nokta, Bolivya ve Şili sınırlarına oldukça yakın konumda ve And Dağları'nın üstünde yer alıyor.

GEÇEN SENEKİ DEPREM BÜYÜK HASARA YOL AÇMIŞTI

USGS verilerine göre, deprem Peru'nun yanı sıra Bolivya, Şili ve Brezilya'nın batı bölgelerinde hissedildi. Peru-Bolivya ve Şili üçgeninde günün erken saatlerinde büyüklüğü 4.6'yı bulan bazı sarsıntılar kaydedilmişti. Peru'da Kasım 2021'de meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem sayıları 200'ü aşan binanın hasar görmesine ve dört kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

EN ÖLÜMCÜL DEPREM 2007'DE MEYDANA GELDİ

Bu yılın Mart ayı başında ise Peru'nun San Martin bölgesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Sarsıntı, Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil dahil bazı kentlerinde de hissedilmişti. Peru'da son dönemin en ölümcül depremi, 15 Ağustos 2007 tarihliydi. 7.9 büyüklüğündeki sarsıntıda yaklaşık 600 kişi yaşamını yitirmişti.

AKTİF VOLKANA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Güney Amerika ülkesi Peru, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
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Kaynak: İHA

Bolivya, Deprem, Şili, Peru, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi - Son Dakika
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