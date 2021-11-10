Peter Jackson görsel efekt şirketini 1,6 milyar dolara 'Metaverse'ü şekillendireceğiz' diyen Unity'ye sattı

Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yönetmeni Oscar ödüllü Peter Jackson'ın kurucuları arasında olduğu görsel efekt stüdyosu Weta Digital, 1,6 milyar dolara, video oyun yazılım şirketi Unity'ye satıldı. Unity yetkilileri, Weta'nın ayrıcalıklı ve sofistike görsel efektlerine tüm dünyadan milyonlarca kreatör ve artistin ulaşabileceğini, böylece metaverse'ün (kurgusal evren) geleceğini şekillendireceklerini söylüyor.

Weta Digital, Avatar ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin görsel efektlerini; Unity ise Pokémon Go ve Call of Duty: Mobile gibi dünya çapında bilinen oyunların yazılımını yapmıştı.

Unity, anlaşma ile herkesin Weta'nın özel görsel efektlerine ulaşabileceğini açıkladı.

Weta Digital 1993 yılında Avatar'daki Neyriti gibi hayvan karakterlerini, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum ya da Maymunlar Cehennemi'ndeki Caesar gibi tipleri yaratmak için kuruldu.

BBC'ye konuşan Avustralyalı film eleştirmeni James Fletcher, "Weta, bizim tarzımız bir Hollywood" dedi ve ekledi:

"Peter Jackson vizyoner bir film yapımcısı. İstediği sonuca ulaşmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip değildi, o da kendi yarattı".

Satış anlaşmasına göre şirket bölündü ve teknolojik varlıkları Weta ismiyle Unity'ye satıldı.

Görsel efekt faaliyetleri ise WetaFX adı altında ayrı bir şirket olarak yoluna devam edecek. Bu şirketin de Unity'nin en büyük müşterilerinden biri olması bekleniyor.

Weta'dan BBC'ye yapılan açıklamaya göre, Peter Jackson şirketin dijital sanatçılarıyla birlikte Yeni Zelanda'da kalarak film yapmaya devam edecek.

'Metaverse'ün geleceğini şekillendireceğiz'

Unity, Weta'nın ayrıcalıklı ve sofistike görsel efektlerine tüm dünyadan milyonlarca kreatör ve artistin ulaşabileceğini, böylece metaverse'nin geleceğini şekillendireceklerini söyledi.

Metaverse terimi, Facebook'un geçen ay ismini Meta olarak değiştireceğini açıklamasından sonra, daha geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlandı.

Facebook odak noktasını Metaverse'e yönlendireceğini açıkladı, kullanıcılarına "arttırılmış ve görsel gerçeklik" üzerinden ulaşmak istediğini vurguladı.