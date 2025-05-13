PKK'dan Tarihi Fesih Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

PKK'dan Tarihi Fesih Kararı

PKK, 40 yıl süren silahlı mücadelesini sona erdirdiğini açıkladı, uluslararası tepkiler gelecek.

13.05.2025 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Terör örgütü PKK, 40 yılı aşkın süredir Türkiye'ye karşı sürdürdüğü silahlı mücadeleyi sona erdirme ve kendini feshetme kararı aldığını duyurması uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelişmeyle Almanya basını tarafından "tarihi bir karar" olarak yorumlanırken, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarından da sürece ilişkin açıklamalar geldi.

PKK'nın açıklamasının ardından Almanya'da faaliyet gösteren medya kuruluşları, örgütün bu adımının Orta Doğu'daki dengeleri değiştirebilecek nitelikte olduğunu belirtirken, özellikle Türkiye'deki toplumsal barışa katkı sağlama potansiyeline dikkat çekti.

"Artık huzur istiyoruz"

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı aracılığıyla duygularını paylaştı. Bir vatandaş, PKK'nın silah bırakmasını "her iki taraf için bir kazanım" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı: "Şiddetin durması her iki taraf için de bir kazanımdır. Ateşkes, insanların hayatlarının ve değerlerinin olduğunu ortaya koyar. Umarım bu karar, Türk halkına güzel bir şekilde yansır."

Bir başka vatandaş ise, örgütün fesih kararının kolay olmayacağını belirterek şunları söyledi: "PKK'nın kendini feshetmesi zor bir durum. Yakında gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Yine de hayırlı olsun."

"Sorunlar demokratik yollarla çözülmeli"

Toplumsal sorunların silahla değil, demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan bir diğer vatandaş ise, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu: "PKK'nın kendisini feshetmesini doğru buluyorum. Silahla nereye kadar varılacak? Kürt sorunu yıllarca görmezden gelindi. Ancak artık dünya da bu sorunun varlığını kabul etti. Bu durum Türkiye'yi köşeye sıkıştırdı. Türkiye de bu noktada sorunu kabul etmek zorunda kaldı. En doğrusu, bu sorunu demokratik yöntemlerle çözmektir."

Uluslararası Tepkiler

Avrupa Birliği yetkilileri, PKK'nın bu kararını "barışa giden önemli bir adım" olarak yorumlarken, kalıcı çözüm için diyalog çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı da gelişmeleri yakından izlediklerini ve Türkiye'deki demokratik süreçlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Almanya, Türkiye, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya PKK'dan Tarihi Fesih Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
20:00
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 00:43:56. #7.13#
SON DAKİKA: PKK'dan Tarihi Fesih Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.