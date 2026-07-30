Polonya Hava Sahası İhlali - Son Dakika
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Polonya Hava Sahası İhlali

Polonya Hava Sahası İhlali
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Rusya'ya ait bir füze Polonya'nın hava sahasını ihlal etti, NATO savunma sistemlerini aktif hale getirdi.

POLONYA Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında bir seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal ederek Lublin kenti yakınlarına düştüğünü bildirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise olayı Rusya'nın pervasız bir eylemi olarak nitelendirerek, İttifak'ın hava ve kara savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırılar sırasında 'Kh-101' tipi bir seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Füzenin Lublin kentinin 50 kilometre uzağına düştüğünü aktaran Tusk, söz konusu füzenin büyük ihtimalle Rusya'ya ait olduğunu belirtti. Tusk, gösterdikleri dayanışma ve yardım konusundaki hazırlıkları için Avrupa Birliği (AB) ve NATO liderlerine teşekkürlerini iletti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de sanal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Polonya hava sahasının ihlaliyle ilgili Başbakan Tusk ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Rutte, Polonya ve NATO'nun hava ile kara savunma sistemlerini aktif hale getirdiğini bildirdi. Polonya ile tam bir dayanışma içinde olduklarının altını çizen Rutte, füze saldırıları da dahil olmak üzere her türlü tehdide karşı savunma hazırlıklarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Söz konusu ihlali, Rusya'nın 'pervasız bir eylemi' ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın tehlikeli bir sonucu olarak nitelendiren Rutte, gece saatlerinde Ukrayna genelinde düzenlenen ölümcül saldırıları kınadı. NATO Genel Sekreteri, İttifak'ın Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için gerekli olan temel desteği sağlamayı sürdüreceğini ve bu konudaki kararlılıklarının sarsılmaz olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

Politika, Savunma, Polonya, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

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