Rusya ile Ukrayna arasındaki Ukrayna'nın doğusuna kayarken, Moskova'dan dikkat çekici iddialar geldi. Batımedyasında yer alan haberlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 150 üst düzey yetkili ve askeri hapse attırdığı öne sürüldü.
Kremlin'in Donbas'taki saldırılardan önce aralarında albay general Sergei Beseda'nın da olduğu üst düzey isimlerin hapse attırdığını ve bunun gerekçesi olarak da "bilgi sızdırmaları" gösterildi.
KGB'nin devamı niteliğindeki ulusal istihbarat servisi FSB'nin yabancı istihbarat bölümünün başında olan Beseda'nın Moskova'nın yüksek güvenlikli hapishanelerinden Lefortovo'ya nakledildiği belirtildi. Beseda bir süre önce ev hapsine alınmıştı.
Putin'in Beseda ile birlikte 150 görevliyi de görevden aldığı belirtildi. Putin'in savaşın yavaş ilerlemesinin sorumluluğunu bu isimlere yüklediği de öne sürüldü. 68 yaşındaki Beseda'nın yolsuzluk iddiasıyla soruşturulduğu belirtilirken Bellingcat isimli araştırma gazetecilik platformunda yer alan haberde Putin'in Beseda'yı Batı'ya bilgi sızdırmakla suçladığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Putin, 150 Rus subayını hapse attırdı! - Son Dakika