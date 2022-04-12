Putin, 150 Rus subayını hapse attırdı! - Son Dakika
Üye Girişi

Putin, 150 Rus subayını hapse attırdı!

12.04.2022 17:45

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin istihbarat servisinde 150 üst düzey yetkili ve askeri hapse attırdığı öne sürüldü. Aralarında ulusal istihbarat servisi FSB'nin yabancı istihbarat bölümünün başında bulunan Sergei Beseda'nın da bulunduğu 150 üst düzey yetkili ve askeri hapse attırdığı öne sürülen Putin'in bu isimlerin bilgi sızdırdıklarını öne sürdüğü öğrenildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki Ukrayna'nın doğusuna kayarken, Moskova'dan dikkat çekici iddialar geldi. Batımedyasında yer alan haberlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 150 üst düzey yetkili ve askeri hapse attırdığı öne sürüldü.

GEREKÇE BİLGİ SIZDIRMALARI

Kremlin'in Donbas'taki saldırılardan önce aralarında albay general Sergei Beseda'nın da olduğu üst düzey isimlerin hapse attırdığını ve bunun gerekçesi olarak da "bilgi sızdırmaları" gösterildi.

EV HAPSİNDEN HAPİSHANEYE GÖNDERİLDİ

KGB'nin devamı niteliğindeki ulusal istihbarat servisi FSB'nin yabancı istihbarat bölümünün başında olan Beseda'nın Moskova'nın yüksek güvenlikli hapishanelerinden Lefortovo'ya nakledildiği belirtildi. Beseda bir süre önce ev hapsine alınmıştı.

SAVAŞIN YAVAŞ İLERLEMESİNİ BU İSİMLERE BAĞLADI

Putin'in Beseda ile birlikte 150 görevliyi de görevden aldığı belirtildi. Putin'in savaşın yavaş ilerlemesinin sorumluluğunu bu isimlere yüklediği de öne sürüldü. 68 yaşındaki Beseda'nın yolsuzluk iddiasıyla soruşturulduğu belirtilirken Bellingcat isimli araştırma gazetecilik platformunda yer alan haberde Putin'in Beseda'yı Batı'ya bilgi sızdırmakla suçladığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı Son dakika... Putin, Ukrayna'daki 'özel askeri operasyonda' hedeflerine ulaşacaklarını söyledi Son dakika... Putin, Ukrayna'daki 'özel askeri operasyonda' hedeflerine ulaşacaklarını söyledi

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, 150 Rus subayını hapse attırdı! - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Putin, 150 Rus subayını hapse attırdı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:53:31. #1.11#
SON DAKİKA: Putin, 150 Rus subayını hapse attırdı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement