Putin, Afrika'ya tahıl yardımı yapacak

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'da isyana kalkışan Rus paralı ordusu Wagner lideri Yevgeni Prigojin, uzun zaman sonra görüntülendi. Prigojin, St Petersburg'da düzenlenen Rusya- Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu'nda görüntülendi. Putin'in de katıldığı oturumda Prigojin'in de görüntülenmesi, tartışmaları yeniden çıkaracak.

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu'nda yaptığı konuşmada, 3-4 ay içinde 25 ila 50 bin ton tahılı Afrika'da 6 ülkeye ücretsiz olarak gönderebileceklerini söyledi. Zirve Wagner liderine de ev sahipliği yaptı. Darbe girişiminden haftalar sonra Prigojin, Putin'in konuşma yaptığı zirvenin oturum aralarında göründü.

Rusya geçtiğimiz haftalarda tarihinin en uzun 24 saatini yaşadı. Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Moskova güne Wagner isyanı ile uyandı.

Yevgeni Prigojin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ise Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilkin yaşanmasına neden oldu.

Başkentte kırımızı alarm verildi, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkentin girişine tıplı 1941'de NAZİ saldırısına uğrandığı dönemdeki gibi savunma siperleri kazıldığını görüldü.

Ancak korkulan olmadı. Kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Rusya'ya dönen Wagner lideri Prigojin'den yeni bir fotoğraf geldi. Darbe girişiminin ardından Prigojin'in Rusya'da çekilen ilk fotoğrafı olaan karenin çekildiği yer de bir hayli dikkat çekici.

Söz konusu kare St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomikve İnsani Forumu'nun oturum aralarında çekildi. Politico bu haberi 'Wagner patronu, Rusya-Afrika zirvesinde görüldü' başlığı ile okurlarına servis etti. Haberde Wagner liderinin davetliler ile poz verdiği karelerin sosyal medyada yer aldığı bilgisine de yer verildi.

Foruma Putin ev sahipliği yaptı ve bir de konuşma gerçekleştirdi.