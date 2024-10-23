Putin BRICS Zirvesi\'nde Konuştu

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin dar kapsamlı toplantısında konuştu. Putin, "BRICS'in dinamik gelişimine, küresel meselelerdeki etkisinin güçlendiğine tanıklık ediyoruz" dedi.

BRICS'e üye ülkelerin liderleri, Kazan'daki 16. BRICS Zirvesi'nde dar kapsamlı toplantıda bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünkü toplantıda bölgesel çatışmaların çözümü ile çeşitli güncel konuları ele alacaklarını belirterek, "BRICS nezdinde finansal alandaki iş birliğini derinleştirmeyi ve birliğimizin genişlemesini de konuşacağız" dedi.

Putin, BRICS ülkelerinin büyük bir ekonomik, bilimsel, demografik ve siyasi potansiyele sahip olduğunu aktararak, "BRICS'in dinamik gelişimine, küresel meselelerdeki otorite ve etkisinin güçlendiğine tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu yıl BRICS'in dönem başkanlığını yürüttüğünü vurgulayan Putin, BRICS'in bölgesel sorunların çözümüne de büyük katkı sunduğunu söyledi.