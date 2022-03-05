Rusya'nın Ukrayna işgali 10'uncu gününde devam ederken, başkent Kiev başta olmak üzere diğer kentlerde Ukraynalıların direnişi sürüyor. Ukrayna-Rusya savaşı yabancı gazeteciler dışında, Türk meslektaşlarımız tarafından da sıcak bölgede takip ediliyor.
Kiev'de bulunan Show Haber Editörü Cem Tekel, sosyal medya hesabından gelişmeleri anbean Türk takipçileriyle paylaşıyor. Tekel'in yayınladığı bir fotoğraf karesi ise, oldukça dikkat çekici. Ukrayna askerlerinin Kiev'i sokak çatışmalarına hazırladığı bir anı Twitter'a yükleyen Tekel'in o fotoğrafında, Ukraynalı askerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzerliği olay oldu.
Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğraf karesinin altına "Söyle bana Putin, içerde misin?", "Putin'in ne işi var Ukrayna'da?" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Dünya › Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor - Son Dakika