Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor - Son Dakika
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Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor

05.03.2022 15:09
Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor

Savaşın 10. gününde sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf herkes tarafından konuşulmaya başlandı. Fotoğrafta Ukraynalı bir askerin Rusya lideri Vladimir Putin'e benzerliği dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna işgali 10'uncu gününde devam ederken, başkent Kiev başta olmak üzere diğer kentlerde Ukraynalıların direnişi sürüyor. Ukrayna-Rusya savaşı yabancı gazeteciler dışında, Türk meslektaşlarımız tarafından da sıcak bölgede takip ediliyor.

PUTİN'E İKİZİ KADAR BENZEYEN UKRAYNALI ASKER

Kiev'de bulunan Show Haber Editörü Cem Tekel, sosyal medya hesabından gelişmeleri anbean Türk takipçileriyle paylaşıyor. Tekel'in yayınladığı bir fotoğraf karesi ise, oldukça dikkat çekici. Ukrayna askerlerinin Kiev'i sokak çatışmalarına hazırladığı bir anı Twitter'a yükleyen Tekel'in o fotoğrafında, Ukraynalı askerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzerliği olay oldu.

Rusya lideri Putin'e ikiz kadar benzeyen Ukraynalı askerin fotoğrafı gündem oldu

"SÖYLE BANA PUTİN, İÇERDE MİSİN?"

Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğraf karesinin altına "Söyle bana Putin, içerde misin?", "Putin'in ne işi var Ukrayna'da?" şeklinde yorumlar yapıldı.

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SON DAKİKA: Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor - Son Dakika
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