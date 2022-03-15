Putin'e karşı savaşmak için Japonya'dan geldi, dünyaya seslendi: Ukrayna'nın kaderini değiştirelim - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan üzücü haberler kadar ilginç bilgiler de geliyor. Son olarak Japon bir vatandaşın, Ukrayna'ya destek için savaşa katılması şaşkınlık yarattı. Japon asker ayrıca Dünya'ya da çağrıda bulunarak "Sizleri Ukrayna'nın kaderini değiştirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKA ÜLKELERDEN DE GİDENLER VAR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birçok ülkede Ruslara karşı ülkenin savunmasına destek olmak isteyen binlerce gönüllüyü harekete geçirdi. Bu amaçla Gürcistan, Kanada, Hindistan, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkenin vatandaşları Ukraynalılara yardımcı olmak için bu ülkeye gitti.

HUKUKİ AÇIDAN EKSİKLER VAR

Rusya'nın işgaline karşı olan ülkeler kendi vatandaşlarının Ukrayna'nın savunmasına destek vermeleri genel olarak bireysel karar olarak değerlendiriyor. Ancak teknik olarak Rusya ile savaş içinde olmayan ülkeler açısından bu tür bir adım her ülkede yasal kabul edilmeyebiliyor. Bu nedenle bazı gönüllülerin ülkelerine geri döndüklerine hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalma ihtimali bulunuyor.

JAPON ASKER İLE KONUŞTULAR

CNN TÜRK ekibinden Samet Güner ve Caner Emre Kınacı, Ukrayna'nın mülteci merkezi haline gelen Lviv'de bir Japon asker ile konuştu. İsmini vermeyen asker, Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katıldığını ve ülkenin güneyinde savaşa gideceğini söyledi.

"SİZ DE BU ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRMESİNE YARDIMCI OLUN"

Sözlerinin devamında dünyaya da mesaj yollayan Japon asker, "Ailem benim yaklaşımımı onaylamadı ama günün sonunda adalet duygunu kaybetme ve geri gel dediler. Dünyaya sadece şunu söylemek istiyorum. Benim işim zaten savaşmak ama burada çocuklar ve siviller tehlikede. Mesela siz bir doktorsanız bu yeteneğinizi kullanarak insanlara yardımcı olabilirsiniz. Bu ülkenin hayatını değiştirebilirsiniz, ben de bunun için geldim" dedi.

"TELEVİZYONDA GÖRDÜĞÜM HABERDEN ETKİLENDİM"

Savaşa gelmeye nasıl karar verdiğini de anlatan Japon asker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sürekli haberleri izliyorduk, çocukların ölmesi hepimizi üzdü. Beni harekete geçiren de televizyonda gördüğüm bir anne oldu. Ölen oğlu için ağlıyordu ve çok üzgündü. İsyan ettiğini görünce dedim ki ben bu yüzden savaşa gitmeliyim ve insanlara yardım etmeliyim.

"GÜNEY'DE GÖNÜLLÜ SAYISI EKSİK"

Ben bundan önce 2 yıl Japon ordusundaydım, sonraki süreçte ise yabancı lejyonlarla çalıştım. Detay veremem ama buraya 5-6 kişiden oluşan arkadaş grubumla geldik. Burada irtibatlarımızı gerçekleştirmemizden sonra sayı artacak. Şu anda güney bölgelerine gitmeyi düşünüyoruz. Kiev'de Rusya aşağı inemiyor ve saldırı hızı yavaş. Ama güney tarafından daha hızlı ilerliyorlar. Kuzey'de gönüllü var ama güneyde gönüllü sayısı eksik. İlk olarak amacım Ukraynalı mültecilere destek vermekti ama Zelenski'den çağrı gelince buraya gelip savaşmaya karar verdim."