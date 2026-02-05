Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması

Putin\'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya\'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması
05.02.2026 06:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein'ın 2010'dan 2018'e kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebilmek için yoğun bir kulis faaliyeti yürüttüğü ve belgelerde Putin'in adının 1055 kez geçtiği detayı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Rusya'dan Epstein'ın yeni açıklanan belgelerine ilişkin ilk açıklama gelirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Batılı elitlerin, çocuklara hatta kendi çocuklarına nasıl davrandığını görüyoruz" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son Epstein dosyalarına göre, Jeffrey Epstein, 2010 yılından itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yüz yüze görüşme ayarlamak için sistematik girişimlerde bulundu.

PUTİN'LE DEFALARCA TEMAS KURMAYA ÇALIŞMIŞ

Putin'in adı belgelerde toplam 1.055 kez geçiyor. E-postalar, Epstein'ın özellikle 2010 yılının başlarında, çocuk fuhşuna aracılık suçundan aldığı ilk mahkûmiyetin ardından Putin'le temas kurmaya çalıştığını gösteriyor.

GÖRÜŞMEYİ BAŞARIP BAŞARAMADIĞI MERAK KONUSU

Belgeler Epstein'ın 2013-2018 yılları arasında, Rusya'ya yabancı yatırım çekme başlığı altında Putin'le görüşme ayarlaması için arkadaşlarını ve siyasi bağlantılarını devreye soktuğunu ortaya koyuyor. Epstein'ın bu görüşmeyi başarıp başaramadığı ise belgelere göre net değil.

Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

RUSYA'DAN GÜNLER SONRA İLK AÇIKLAMA

Epstein dosyalarıyla ilgili gelişmeler geniş yankı uyandırırken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuyla ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

"BU İNSANLARDAN NE BEKLİYORSUNUZ?"

Zaharova düzenlediği haftalık basın toplantısında Epstein dosyaları olarak adlandırılan 3 milyondan fazla materyalin yayınlandığını hatırlatarak "Batılı elitlerin, çocuklara hatta kendi çocuklarına nasıl davrandığını görüyoruz. Aslında onlar için fark etmiyor. Yıllarca, çocuklara şiddet uygulayan, onları yozlaştıran ve bunu bir akış haline getiren insanlardan ne bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Reşit olmayanlar da dahil bu yozlaşmanın kurbanlarını kullanarak siyasi kariyerlerini ilerletmek isteyenlerden bir şey beklenemeyeceğini vurgulayan Zaharova, "İşte onlar Kiev rejiminin arkasında duruyor. İşte onlar Kiev rejimine çocukları, sivil halkı öldürmek için devasa fonlar veriyorlar. Hatta tıpkı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin yaptığı gibi Ukrayna topraklarında insanların rızası olmadan organ naklini basitleştirerek organ ticaretini meşrulaştırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Trump’tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı Trump'tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı
Kraliyet ailesinde Epstein depremi Saraydan kapı dışarı ettiler Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı ettiler
Trump’ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin Trump'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin
Dehşet çiftliği Bir kişi aranırken kemik fışkırdı Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı

23:27
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
22:58
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
22:50
N’Golo Kante İstanbul’a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
22:45
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen’in avukatı aynı kişi çıktı
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı
22:41
Asansöre biner binmez balonlar patladı
Asansöre biner binmez balonlar patladı
22:26
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
22:15
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 06:19:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.