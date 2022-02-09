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Putin'in Macron'a yaptıkları 2007'deki Merkel olayını yeniden hatırlattı - Son Dakika

Putin'in Macron'a yaptıkları 2007'deki Merkel olayını yeniden hatırlattı

09.02.2022 14:18

Rus lideri Putin, önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ağırladı. Ukrayna-Rusya gerilimi tırmanırken yapılan görüşmeye ikilinin oturduğu 5 metrelik masa damga vurdu. Olayın yankıları sürerken Putin'in 2007 yılında dönemin Almanya başbakanı Merkel'i Soçi'de ağırladığı toplantıda köpeği Koni ile verdiği fotoğraflar yeniden gündem oldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in diğer ülke liderlerini ağırladığı sırada kendisini üstün göstermek için yaptığı uygulamalar yeniden gündemde. Bunların arasında en dikkat çekeni ise Putin - Merkel görüşmesi sırasında bir köpeğin ofis içerisinde gezmesi oldu. Çünkü Putin, küçüklüğünde köpek saldırısına uğrayan Merkel'in köpekten korktuğunu biliyordu ve bu durumu kendi lehine çevirdi.

MACRON'U OTURTTUĞU MASA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

1999 yılından itibaren başbakanlık ve devlet başkanlığı görevlerini farklı dönemlerde üstlenen ve Dünya siyasetinin en önemli aktörlerinden biri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün Moskova'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırlaması uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. 5 metrelik beyaz renkli dev masanın bir ucuna oturan Putin, masanın diğer tarafına ise Macron'u oturtturdu. Toplantının başında uzaktan bir eli cebinde el sallayarak Macron'u selamlayan Putin, görüşme sonrasındaki basın toplantısında da Macron'u beklemeden ayrılarak adeta bir gözdağı verdi.

GEÇMİŞTE DE BENZER HAREKETLERİ VAR

Fakat Putin, kameralar önünde bu tür hareketlere aşina bir karakter. Kariyeri boyunca Rusya siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Putin, geçmişte de dünya liderlerine benzer hareketlerde bulunmuştu. Dünya liderleriyle görüşmesine geç kalmasıyla tanınan Putin'in en çok başını ağrıttığı isim ise Almanya siyasetine damga vuran dönemin başbakanı Angela Merkel oldu.

MERKEL'E KÖPEKLE YAPTIĞI BASKI UNUTULMUYOR

2006'da Merkel'in ilk Moskova ziyaretinde Putin, Almanya Başbakanı'na ufak siyah-beyaz bir pelüş köpek oyuncağı hediye etmişti. O dönemde bu hediye çok dikkat çekmese de bir yıl sonra Merkel'i Soçi'de ağırlayan Putin, kameralar karşısındaki görüşme sırasında köpeğiyle ortaya çıkmıştı. Bu durum, çocukken bir köpek tarafından ısırıldığı için köpeklerden çekinen Merkel için zorlu bir sınava dönüşmüştü.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Putin'in Macron'a yaptıkları 2007'deki Merkel olayını yeniden gündeme getirdi
Putin'in Macron'a yaptıkları 2007'deki Merkel olayını yeniden gündeme getirdi
Putin'in Macron'a yaptıkları 2007'deki Merkel olayını yeniden gündeme getirdi
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Vladimir Putin, Angela Merkel, Fransa, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in Macron'a yaptıkları 2007'deki Merkel olayını yeniden hatırlattı - Son Dakika Dünya


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