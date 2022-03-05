Putin onayladı! 'Sahte bilgi yayanlara' 15 yıla kadar hapis cezası: CNN ve Bloomberg Rusya'dan çıktı - Son Dakika

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Müzakereler sonuç verdi! Rusya, Ukrayna'nın iki şehrinde geçici ateşkes ilan etti

Rusya'da Ukrayna'daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Duma'da onaylandı. Tasarıya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ilişkin sahte haber yayanlara hapis ve para cezası verilmesi planlanıyor.

CNN VE BLOOMBERG, RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI

ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.

CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "CNN, durum değerlendirmesi yapar ve gelecekteki adımları konusunda çalışırken Rusya'daki yayınlarını durduracaktır." ifadesine yer verildi. Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait de yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle Rusya'daki faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık." ifadesini kullandı.

"RUSYA'DA GAZETECİLİK YAPMAMIZI İMKANSIZ HALE GETİRİYOR"

Putin'in imzaladığı düzenlemenin "bağımsız gazetecileri içeri atmak için" tasarlandığını kaydeden Micklethwait, "Bu durum, Rusya'da normal gazetecilik yapmamızı imkansız hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

FACEBOOK, TWITTER VE YOUTUBE'U DA ENGELLEDİLER

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Moskova, Batı'nın yaptırımlarına karşı misilleme yaptı. Rusya, Meta'nın sahibi olduğu Facebook, Twitter ve YouTube'a erişim engeli getirdi.