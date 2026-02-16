Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın - Son Dakika
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
16.02.2026 10:26  Güncelleme: 10:33
Batı Şeria'daki Nablus kentinde, Hicaz Demiryolu'nun Filistin sınırları içinde yer alan El-Mesudiye Tren İstasyonu'nun bulunduğu arkeolojik alana İsrail bayrakları asıldı; yerel Filistinli yetkililer adımı sahadaki kontrolün pekiştirilmesi olarak değerlendirdi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de adıma tepki göstererek "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması mekansal soykırımdır" ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki Nablus'a bağlı Burka köyünde bulunan El-Mesudiye Tren İstasyonu'nun arkeolojik alanına İsrail bayrakları astığı bildirildi. Bu hareket bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

DEMİR KAPILAR YERLEŞTİRDİLER

Burka Köy Meclisi Başkan Yardımcısı İmad Desuki, İsrail güçlerinin söz konusu alana bayrakları asıp demir kapılar yerleştirdiğini söyledi. Desuki, bu adımın "bir oldubitti yaratılarak işgalin kalıcı hale getirilmesi" amacı taşıdığını belirtti.

FİLİSTİN TOPRAKLARININ BİR PARÇASI

Yerel yetkililer, İsrail bayraklarının asıldığı alanın Filistin topraklarının bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca bölgedeki çiftçilerin arazilerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını, ekili alanlara zarar verildiğini ve yaklaşık 5 bin dönümlük arazi üzerinde kontrolün İsrail güçlerine geçtiğini ileri sürdü.

El-Mesudiye Tren İstasyonu, tarihi Hicaz Demiryolu'nun bir kolu olarak biliniyor ve arkeolojik öneme sahip bir nokta. Desuki, bayrakların asılmasının sadece siyasi bir sembolizm değil aynı zamanda "işgalin sürdürülmesinin bir göstergesi" olduğunu savundu.

"BATI ŞERİA'NIN İLHAKI HEDEFLENİYOR"

Filistin, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatma kararının hukuken geçersiz olduğunu, Batı Şeria'nın ilhakını hedeflediğini belirterek, uluslararası toplumu İsrail'in uygulamaları karşısında kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: BU MEKANSAL SOYKIRIMDIR

Öte yandan söz konusu gelişmeye AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik de sert tepki gösterdi. X hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Çelik "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması "MEKANSAL SOYKIRIM"dır.

İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması yegane çözümdür" ifadelerini kullandı.

