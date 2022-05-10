Andy Warhol'un "Marilyn Monroe" tablosu 195 milyon dolara satıldı, 20.yüzyıl tarihine geçti! - Son Dakika
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BBC

Andy Warhol'un "Marilyn Monroe" tablosu 195 milyon dolara satıldı, 20.yüzyıl tarihine geçti!

10.05.2022 06:22
Andy Warhol'un "Marilyn Monroe" tablosu 195 milyon dolara satıldı, 20.yüzyıl tarihine geçti!

Ressam Andy Warhol'un 1964 yılında yaptığı Marilyn Monroe tablosu, 195 milyon dolara alıcı buldu. Ödenen bu dev bedel, "20. yüzyılda bir esere ödenen en yüksek miktar" olarak tarihe geçti.

Ressam Andy Warhol'un aktris Marilyn Monroe tablosu, yapılan müzayedede 195 milyon dolara alıcı buldu.

WARHOL, PİCASSO'YU GERİDE BIRAKTI

Servet değerindeki bu bedel, "20. yüzyılda yapılan bir esere ödenen en yüksek miktar" olarak kayıtlara geçti.

Daha önceki rekor Picasso'nun 1955 yılında tamamladığı "Cezayir Kadınları" tablosuna aitti. Bu tablo ek ücretler dahil 179.4 milyon dolara satılmıştı.

MÜZAYEDE ÖNCESİ 200 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇİLMİŞTİ

Pop Art akımının öncülerinden olan Warhol, Monroe fotoğrafından esinlendiği tabloyu 1964 yılında yaptı.

Christie's müzayede evi, resmin fiyatının müzayede öncesi 200 milyon dolar civarında olduğunu değerlendiriyordu.

Resmin müzayede satış fiyatı 170 milyon dolar oldu. Ancak vergiler ve ek ücretlerle birlikte satış bedeli 195 milyon dolara çıkıyor.

"MONA LİSA" TABLOSUYLA KIYASLANIYORDU

Bloomberg, tablonun, sanat galerileri sahibi olan Larry Gagosian tarafından alındığını bildiriyor.

Warhol'un Marilyn Monroe tablosu, bazı uzmanlar tarafından Mona Lisa ile karşılaştırılıyordu.

Christie's müzayede evi, elde ettikleri tüm gelirin, çocukların eğitimi için çalışan İsviçre merkezli bir vakfa gideceğini duyurdu.

Andy Warhol'un Marilyn Monroe tablosu 195 milyon dolara satıldı, 20.yüzyıl tarihine geçti!
Andy Warhol'un Marilyn Monroe tablosu 195 milyon dolara satıldı, 20.yüzyıl tarihine geçti!
Andy Warhol'un Marilyn Monroe tablosu 195 milyon dolara satıldı, 20.yüzyıl tarihine geçti!
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Son Dakika Dünya Andy Warhol'un 'Marilyn Monroe' tablosu 195 milyon dolara satıldı, 20.yüzyıl tarihine geçti! - Son Dakika

BBC

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