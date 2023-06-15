Romalılardan kalma heykelcik silah bileme taşı çıktı

Yakın zamanda keşfedilen bu nesne, Romalılar dönemine ait benzer eserlerden farklı olarak benzersiz bir işleve sahip. Keşfi yapan arkeologlar, iyi şans tılsımı veya dekorasyon olarak hizmet etmek yerine, bunun silahları bileme, taşı gibi keskinleştirmek için kullanılan bir alet olduğuna inanıyorlar.

ORTAÇAĞ'DAN KALMA BİR ESER

Sıra dışı heykelcik, Moaña Belediyesi'ndeki Ría de Vigo'ya bakan bir tepenin üzerinde inşa edilen Ortaçağ kalesinin bulunduğu Torre de Meira'da bulundu. Kale 1476'da köylülerin İspanyol soylularına karşı ayaklandığı Irmandiño Savaşları adı verilen halk isyanı sırasında yıkılmıştı. 14. ve 15. yüzyıllarda Avrupa'nın büyük bir bölümünde bu tür isyanlar çıkıyordu. Dini çatışma ve siyasi istikrarsızlığın yanı sıra Kara Veba'nın kasıp kavurduğu hoşnutsuz kitleler isyana kalkışıyordu.

MAYIS AYINDA KEŞFEDİLDİ

Yüzlerce yıl harabe halinde kaldıktan sonra 1976'da kalenin çevresinde arkeolojik kazılar başladı. Kazılarda bir hendek ve büyük bir gözetleme kulesi gün yüzüne çıkarıldı. Taş cinsel organ ise Árbore Arqueoloxia liderliğindeki arkeolog ekibi tarafından 19 Mayıs'ta keşfedildi.

BİLEME TAŞI OLDUĞU SONUCUNA VARILDI

Ekip nesne üzerindeki belirgin çiziklere dayanarak bunun, askerlerin kılıçlarını bilemelerine olanak tanıyan süslü bir bileme taşı olduğu sonucuna vardı.