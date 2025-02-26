Rubio'dan Batı Avrupa'ya Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
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Dünya

Rubio'dan Batı Avrupa'ya Güvenlik Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Batı Avrupa'nın ulusal güvenliğe yeterince yatırım yapmadığını belirtti.

26.02.2025 20:32
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(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "zengin" olarak tanımladığı Batı Avrupa ülkelerini ulusal güvenliklerine yeterince yatırım yapmamakla eleştirdi ve ABD'nin bu ülkelerin savunmalarını sübvanse etmeye daimi olarak devam edemeyeceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda, Batı Avrupa ülkelerinin "Bolca paraları olduğunu ve bu parayı ulusal güvenliklerine yatırmaları gerektiğini ancak bunu yapmadıklarını" söyledi. Rubio ABD'nin bu ülkelerin savunmalarını sübvanse etmeye daimi olarak devam edemeyeceğini vurguladı.

Bazı NATO müttefiklerinin savunmaya, gayri safi yurtiçi hasılalarının sadece yüzde birini harcadığını belirterek, bunun sürdürülemez olduğunu, ABD'nin bu yükü taşımasının adil olmadığını söyledi. Rubio, ABD'nin müttefiklerinden bağımsız hareket etmelerini istemediğini ancak daha fazla katkı yapmalarını talep ettiğini vurguladı.

Rubio şöyle konuştu: "NATO tehlikede değil. NATO'yu tehlikeye atan tek şey, ya hiç askeri olmayan ya da askeri kapasiteleri çok zayıf olan müttefiklere sahip olmamız. Çünkü 40 yıldır bu konuda hiç para harcamadılar."  "Bu onların kıtası, değil mi? Neden ABD, zengin Avrupa ülkelerinden kendi ulusal güvenliklerine daha fazla yatırım yapmalarını istemek konusunda haksız olsun?" diye ekledi.

ABD, Tayvan'ın statüsünde zorlama değişikliklere karşı

Rubio, Çin'in küresel üretim pazarındaki konumuna ilişkin yorumlarda da bulundu. Rubio "Çin'e çok fazla endüstrinin geçmesine izin verdik. Nadir toprak minerallerinden ilaçlara kadar her şeyde, yerli kapasitemiz olmalı" dedi. ABD Dışişleri Bakanı "Herkes sadece Çin'e gümrük vergisi koyun diyor. Bu yeterli değil çünkü Çin'in dünyadaki diğer ülkelerde fabrikaları da var" dedi.

Tayvan konusunda ise, Rubio ABD'nin pozisyonunu şu sözlerle tekrarladı: "Tayvan'ın statüsünde zorla, baskı ile yapılacak herhangi bir değişikliğe karşıyız. Bu, 1970'lerin sonlarından beri bizim pozisyonumuzdur."

ABD ile Ukrayna nadir toprak elementlerianlaşmasını tmamlanmaya yakın

Rubio, ABD ile Ukrayna arasında yapılan nadir toprak elementleri anlaşmasının tamamlanmaya çok yakın olduğunu söyledi.

Rubio, Ukrayna'nın, nadir toprak elementleri, gaz ve petrol altyapısından elde ettiği gelirlerin yarısını ABD'ye teslim etmesini öngören anlaşmanın önemli ve iyi bir anlaşma olduğunu belirtti.

Beyaz Saray yönetiminin Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesi konusundaki taahhüdünü vurgulayan Rubşo "Biz hala bu savaşı bitirmek istiyoruz. Başkan bunu çok net bir şekilde belirtti, seçim kampanyasında bunu söyledik" dedi.

Anlaşma çerçevesine ilişkin bugün açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de ABD ile yapılan anlaşmada Kiev'in "borç ödemesi olarak 10 sent bile geri ödemeyi kabul etmeyeceğini" söyledi. Zelenski, "Mesele, minnettar olmadığımız değil. (ABD'ye yardımları için) Minnettarız. Ama eğer bir sonraki anlaşma, yeni yardımların bedelsiz olmayacağı koşulunu içeriyorsa, ben oynamam" dedi.

Zelenski Trump'ın ABD tarafından Kiev'e gönderilen yardımlar konusunda daha önce telaffuz ettiği rakamlara atıfla "500 milyar dolar borç yok, 350 milyar dolar yok, 100 milyar dolar yok. Bu, bizim için haksızlık olurdu" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Batı Avrupa, Politika, Savunma, Ekonomi, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rubio'dan Batı Avrupa'ya Güvenlik Uyarısı - Son Dakika

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