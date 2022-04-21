Rus bakan konuşmaya başlayınca ABD'li bakan salonu terk etti! - Son Dakika
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Rus bakan konuşmaya başlayınca ABD'li bakan salonu terk etti!

21.04.2022 00:24
Rus bakan konuşmaya başlayınca ABD'li bakan salonu terk etti!

G20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları'nı bir araya getiren toplantıda gergin anlar yaşandı. Rusya Maliye Bakanı Siluanov'un konuşması sırasında, Ukrayna'ya yönelik işgale tepki gösteren ABD Hazine Bakanı Janet Yellen toplantı salonunu terk etti. Beyaz Saray'dan ise Yellen'in bu hareketine destek geldi.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan G-20 bakanlar zirvesine, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Rusya'ya karşı tepkisi damga vurdu.

BAKANLAR SALONU TERK ETTİ

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantıları nedeniyle ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. ABD basınında yer alan ve toplantıya aşina olan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, toplantıya çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği ifade edildi.

UKRAYNALI YETKİLİLER DE AYRILDI

Toplantıya davetli olarak katılan Ukraynalı yetkililerin de Rusya'nın konuşması sırasında toplantıdan ayrıldığı aktarıldı. Toplantı öncesinde ABD'li yetkililer, Yellen'in Rusya'nın da dahil olduğu toplantının belirli oturumlarına katılmayacağını belirtmişti.

"KESİNLİKLE BAŞKAN BIDEN'LE AYNI FİKİRDEYİM"

ABD Hazine Bakanı Yellen, 6 Nisan'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklamış, bu kararı G20'de yer alan mevkidaşlarına açıkça ifade ettiğini belirtmişti. Yellen, "Başkan Biden, Rusya için herhangi bir finans kurumunda işlerin her zamanki gibi olamayacağını açıkça belirtti ve kesinlikle onunla aynı fikirdeyim. Rusya'nın G20'den çıkarılmasını istedi ve Endonezya'daki meslektaşlarıma Ruslar orada olursa bir dizi toplantıya katılmayacağımızı açıkça belirttim" demişti.

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G20, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Rus bakan konuşmaya başlayınca ABD'li bakan salonu terk etti! - Son Dakika


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